Bina yıkıldı, yol problemi çözüldü

Körfez Belediyesi Yukarı Hereke’de yıllardır çözülmeyi bekleyen ve kazalara sebebiyet veren bina Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yıkıldı.

Bölge halkının da talepleri doğrultusunda gerçekleştirilen yıkılan bina, Yukarı Hereke içerisindeki ulaşım ağının tam ortasındaki virajda yer alıyordu. Karşı yönden gelen araçların birbirlerinin görmesine engel olan bina nedeniyle bölgede kazalar meydana geliyordu.

Kamulaştırması yapıldı

Körfez Belediyesi tarafından yürütülen çalışma sonrasında kullanılmayan bina kamulaştırıldı. Kamulaştırma çalışmalarının da tamamlanması ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgede yıkım için çalışma başlattı.

Vatandaşlar memnun

Kepçe ve dozerler ile birlikte dün sabah saatlerinden itibaren yıkım çalışması gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile birlikte çalışmalarının tamamladı. Hem muhtar hem de vatandaşlar Körfez Belediyesi’ne konunun çözümünden dolayı teşekkür etti.

KOCAELİ 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:24

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