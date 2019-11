Başkan Bıyık, ‘Spora desteğimiz devam edecek’

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Diyarbakır’da gerçekleşen Türkiye Ümit Gençler U21 Karate Şampiyonası’nda başarılı olarak derece elde eden Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcularını ağırladı. Sporcuları tebrik eden Bıyık, spora desteğin devam edeceğini söyledi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Diyarbakır’da gerçekleşen Türkiye Ümit Gençler U21 Karate Şampiyonası’nda başarılı olarak derece elde eden Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcularını ağırladı. Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül, kulüp antrenörleri ve sporcuları makamında ağırlayan Başkan Muzaffer Bıyık, başarılı sporcuları tebrik etti.

Darıca Belediyesi olarak spora ve sporcuya her zaman destek vereceklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü başarılarıyla bizi her zaman gururlandırıyor. Sporu ve sporcuyu önemsiyoruz. Spora desteğimiz artarak devam edecek. Kulüp başkanımız şahsında antrenörler ve sporcularımızı başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Darıca Belediyesi olarak sporu daha da yaygınlaştırarak ilçe geneline yaymak için çalışıyoruz. Her mahallede gençlerin sporla buluşması için olanaklar geliştireceğiz” diye konuştu.

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül de kendilerine destek veren Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür ederek “Belediye Başkanımız Sayın Muzaffer Bıyık, gençlere yatırımı her zaman önemsiyor. Kulübümüze her zaman destek veriyor. Bize olan güveninizi boşa çıkarmamak için elimizden geleni yaparak Darıca’yı yurt içi ve yurt dışında başarıyla temsil etmek için çalışıyoruz” dedi. Ziyaret sonrasında sporcuları tek tek tebrik eden Başkan Muzaffer Bıyık, başarılarının devamını diledi.

