41 Burda’dan ‘Efsane Cuma’ fırsatı

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41 Burda AVM’de ‘Efsane Cuma’ kapsamında 29 Kasım Cuma günü 250 TL ve üzeri alışverişlerde 40 TL değerinde ‘Param Kart’ hediye edilecek.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan 41 Burda Alışveriş Merkezi (AVM), 29 Kasım Cuma günü ‘Efsane Cuma’ya özel gerçekleştirilecek kampanya kapsamında tek seferde yapılan 250 TL ve üzeri alışverişlerde 40 TL değerinde Param Kart hediye ediyor.Her katılımcının aynı gün içinde yalnız 1 kez katılım sağlayabileceği kampanya kapsamında alışveriş yapan ziyaretçiler, fatura ve fiş bilgileriyle danışma noktasına başvuru yaparak kampanyaya katılmaya hak kazanacaklar.

KOCAELİ 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:24

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