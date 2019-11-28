Kocaeli’de fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yapılan fuhuş operasyonunda 4’ü yabancı uyruklu 5 kadın yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Gebze İlçe Emniyet Müdürlü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Osman Yılmaz Mahallesi’nde fuhuş yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda fuhuşa aracılık ettiği belirlenen C.E. ve Özbek uyruklu Z.R. isimli kadın ile fuhuş yapan 3 yabancı uyruklu kadın yakalanarak gözaltına alındı.

Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen kadınlardan 3’ü sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne gönderilirken, C.E. ve Z.R.’nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

KOCAELİ 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:24

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