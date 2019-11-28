Çocuğu kurtaran polis altınla ödüllendirildi

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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- KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, intihara kalkışan 12 yaşındaki E.Ö.'yü, denize atlayıp, kurtaran polis memuru Tuna Akın, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce altınla ödüllendirildi.

Darıca Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Piri Reis Mahallesi Kadınlar Plajı iskelesinde,kız çocuğu E.Ö.'nün intihara kalkıştığı ihbarını aldı. Hareket geçen ekipler, bölgeye gittiklerinde küçük kız, ailevi sorunları olduğunu ve bu nedenle intihar edeceğini söyledi. Polisin ikna çabaları sonuç vermedi, E.Ö. denize atladı. Bu sırada polis memuru Tuna Akın, çocuğun ardından denize atladı. Akın'ın denizden çıkarttığı E.Ö., gelen sağlık görevlilerince yapılan müdahalesinin ardından Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi´ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Şen ve İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Faruk Bilen, kız çocuğunu kurtaran polis memuru Tuna Akın'ı tebrik edip, çeyrek altınla ödüllendirdi.



KOCAELİ 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:24

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