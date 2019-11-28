Dr. Hikmet Yaşar, Darıcalılar ile buluştu

Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen “Kariyer Günleri” adlı söyleşide vatandaşlarla buluşan Dr. Hikmet Yaşar, önemli bilgiler aktardı.

Darıca Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında alanında tanınmış ve başarılı kişileri Darıcalılar ile buluşturmayı amaçladığı “Kariyer Günleri” adlı söyleşi programı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi eski başhekimi Dr. Hikmet Yaşar ile başladı. Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Salonu’nda gerçekleşen söyleşiye Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın yanı sıra başkan yardımcıları ve öğrenciler katılırken Dr. Hikmet Yaşar, başarı hikayesi ve mesleki tecrübelerini Darıcalılar ile paylaştı. Yoğun ilginin olduğu etkinlikte selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Kariyer Günleri etkinliğimizle genç kardeşlerimize alanında başarılı olmuş, sizlere rol model olabilecek kişilerle buluşma fırsatı vermeyi amaçlıyoruz. Bunu yaparken de özellikle Darıca’mızın ve bölgemizin değerleriyle sizleri bir araya getirmeye özen gösteriyoruz. Dr. Hikmet Yaşar da Darıcamıza önemli katkılar sağlamış içimizden biri. Darıca Belediyesi olarak bizler sizlerin gelişimi için her zaman yanınızdayız. Düzenlediğimiz kurslarla sizlere destek oluyoruz. Ama bunun yanında bu tür etkinliklerle de sizlerin hayatınızla ve kariyerinizle ilgili karar verirken daha iyi tercihler yapabilmenize yardımcı olmak istiyoruz” dedi.

Daha sonra Dr. Hikmet Yaşar, başarılı hayat hikayesi ve mesleki tecrübelerini paylaşmak için kürsüye çıktı. Gençlerin sorularını da yanıtlayan Yaşar, doktorluk mesleğinin disiplin gerektiren bir meslek olduğunu kaydederek gençlere meslek seçimi yaparken iyi bir rehberlik desteği almaları gerektiğini vurguladı. Her mesleğin kutsal olduğunu ifade eden Yaşar, önemli olanın hangi mesleği seçmenin değil, yapılacak işi en iyi şekilde yapmak olduğun söyledi. Oldukça keyifli geçen söyleşi, gençler tarafından ilgiyle dinlendi.

KOCAELİ 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:24

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