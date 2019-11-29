KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde işçi servisinin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza sabah saatlerinde, Demirciler Mahallesi Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. İşçileri taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LFN 113 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, önündeki TIR´a çarptı. Kazanın etkisiyle minibüs içerisinde bulunan 7 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan 7 kişi tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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