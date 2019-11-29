Gebze’de ağaçlara sonbahar bakımı

Gebze Belediyesi tarafından kış mevsimi öncesinde ağaçlara bakım yapıldı.

Gebze Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelinde ağaçların bakımlarını yapıyor. Yapılan bakım ve budama işlemlerinin ağaçların daha sağlıklı olmaları ve estetik bir görünüme kazanmaları noktasında önemli olduğunu ifade eden yetkililer, elektrik tellerine yaklaşan ağaçların arz ettiği tehlikenin engellendiğini ifade etti.

Öte yandan, yapılan açıklamada kent genelinde peyzaj, bakım ve budama işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

KOCAELİ 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:25

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