Dilovası’nda “Bilinçli aile, duyarlı gençlik” konferansı

Dilovası Belediyesi ve TÜGVA Dilovası temsilciliğinin ortaklaşa organize ettiği Kişisel Gelişim Uzmanı ve Eğitimci Yazar Sıtkı Aslanhan’ın konuşmacı olarak katıldığı “Bilinçli aile, duyarlı gençlik” konulu konferans çok sayıda davetlinin katılımı ile gerçekleşti.

Dilovası Belediyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Dilovası temsilciliğinin ortaklaşa organize ettiği “Bilinçli aile, duyarlı gençlik” konulu konferans Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Çok sayıda davetlinin yer aldığı programa Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, TÜGVA Kocaeli İl Başkanı Muhammet Hanifi Akbulut, Dilovası Temsilciliği Başkanı Halil Turgut ve belediye meclis üyeleri katıldı. Kişisel Gelişim Uzmanı ve EğitimciYazar Sıtkı Aslanhan, konferansta kişisel gelişim ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Programın açılışında konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “TÜGVA’yı yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Güzel bir kadrosu var. İnanıyorum ki çok güzel çalışmalara imza atacaktır. Bu akşam da burada manevi değerleri yükseltecek bir konferansta bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Geleceğimiz gençlerimize ve çocuklarımıza sahip çıkalım. Onların kötü alışkanlıklardan uzak durmasına ve ailesine bağlı, ülkesine ve bayrağına sevdalı gençler yetiştirelim. Çocuklarımızın ve gençlerimizin manevi ve milli duygularının sağlamlaşması ve geleceğe güzel insanların yetişmesi adına çalışmalar yapan TÜGVA’nın bu tür etkinliklerine her zaman destek vermeye ve onların yanında olmaya önem veriyoruz” dedi.

Konferansta konuşan Kişisel Gelişim Uzmanı ve EğitimciYazar Sıtkı Aslanhan, ailelerin televizyon, bilgisayar ve cep telefonlarının bilinçsiz kullanımı nedeniyle çocukların sağlıklı iletişim kurmadıklarını belirterek, “Ailelerin yanlış tutum ve davranışları nedeniyle çocuklarla ilgili olarak birçok olumsuzluklar yaşanmaktadır. Hep birlikte, bu olumsuzlukların yaşanmaması için daha duyarlı davranmalıyız. Babalarımız evlatlarımızla ilgilenmediği için evlatlarımız içine kapanık, özgüvensiz bir şekilde yetişmektedir. Çocuklarımıza gerekli sorumlulukları vermiyoruz. Sorumluluk bilinciyle yetişmeyen evlatlarımız ilerleyen zamanlarda kendi başına kaldıkları zaman hayatın yükü omuzlarına ağır geliyor ve bunalıma giriyorlar. Aslında iyilik yapalım derken, evlatlarımıza en büyük kötülüğü biz yapıyoruz” diye konuştu.

Konferans, katılımcıların sorularının yanıtlanması ile sona erdi.

KOCAELİ 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:25

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