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İzmit Belediyesi öğrencilerin kullandığı o yola sahip çıktı

İHA

İzmit Belediyesi Serdar Mahallesi'nde kırılan ve özellikle öğrenciler için büyük tehlike oluşturan korkuluklara müdahale etti.

İzmit Belediyesi öğrencilerin kullandığı o yola sahip çıktı

İzmit Belediyesi Serdar Mahallesi’nde kırılan ve özellikle öğrenciler için büyük tehlike oluşturan korkuluklara müdahale etti.
İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Serdar Mahallesi’nde bulunan hasarlı korkuluklara müdahale etti. en İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından her gün yüzlerce öğrencinin kullandığı yolda bulunan alana 15 metre küp beton dökülürken ayrıca 100 metre kare kalıp kullanıldı. Çalışmalar kapsamında vatandaşların güvenliği için alanda 2 ton demirden korkuluk imalatı gerçekleştirilerek boyama çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalarla alan güveli hale getirildi.
Bölgedeki vatandaşların ve özellikle öğrenci velilerinin içini rahatlatan çalışma ile ilgili konuşan Serdar Mahalle Muhtarı Ümit Yılma,z “Yeni İzmit Lisesi önünde yapılan korkuluklarda bir kırılma meydana gelmişti. Burası ile ilgili biz dilekçelerimizi yazdık. Konuya İzmit Belediyesi sahip çıktı. Yapılan çalışmalarla ilgili alanımız artık çok güvenli. Çünkü yeni okullar bölgesi olduğu için çok sayıda öğrenci bu yolu kullanıyor” dedi.

KOCAELİ

29 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:25
  • GÜNEŞ 07:55
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  • İKİNDİ 15:20
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