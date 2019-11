Başkan Kocaman gençlerle buluştu

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, her hafta bir okul hedefiyle başlattığı “Eğitim Her Şeyimiz” projesi kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, eğitimde kalite ve başarı seviyesini en üst düzeye çıkarabilmek amacı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü “Eğitim Her Şeyimiz” projesi kapsamında dördüncü okul ziyaretini Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne yaptı. Başkan Kocaman, program öncesinde Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Cevdet Ofluoğlu’ndan okul hakkında bilgi aldı. Konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Kocaman “Kartepemizin eksiklerinin giderilmesi için sizlere daha güzel bir gelecek hazırlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Sizlerin düşüncelerini önerilerini de önemsiyor ve ciddiye alıyorum” dedi.

“Büyüklerin tavsiyelerine kulak vermek önemlidir” ifadelerine yer veren Kocaman, “Gençlerimizden her zaman umudum vardır. Yarın bizim makamlarımızda sizler bulunacaksınız. Koltuklar bizim değildir, vatandaşındır bunun da gereğini yapmak gerekmektedir. Nasıl bilirdiniz sorusuna cevap vermek çok önemlidir. En iyi üniversitelerin dahi kişiye katkısı sınırlıdır. Okutulan dersler ile asla yetinmeyin, gelecekte seçeceğiniz meslekler için mutlaka araştırmalarınızı yapın. Ben fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür gençlerimizin yetişebilmesi için elimden gelen her konuda sizin destekçiniz olacağım” diye konuştu.

KOCAELİ 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:25

GÜNEŞ 07:55

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:41

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.