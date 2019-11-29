Kartepe’ye bir ayda 6 bin ton asfalt serildi

Kartepe Belediyesi tarafından ilçe genelinde yapılan yol çalışmaları kapsamında 6 bin ton asfalt serildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU ekipleri tarafından Kartepe genelinde yapılan alt yapı çalışmalarının hemen arkasından Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri asfalt serimine başladı. Belediye ekipleri tarafından Kartepe genelinde alt yapısı tamamlanan sokaklarda üst yapı çalışmaları kapsamında 6 bin ton asfalt döküldü. Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından yapılan alt yapı ve üst yapı çalışmalarını yakından takip eden Belediye Başkanı Kocaman, yetkililerden bilgi aldı. Kartepeli hemşehrilerinin daha kaliteli ve konforlu ulaşım sağlamaları için adım adım çalışmaları takip eden Belediye Başkanı Kocaman, üst yapının kısa sürede tamamlanması için bütün imkanlarını seferber etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Kartepemize ve insanımıza hizmet etmek için her saat her dakikayı fırsat biliyor gönül belediyeciliği vizyonumuzla, Kartepemizin çehresini modernleştirmek adına ilçemiz genelindeki yollarımızda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Alt yapısı tamamlanan cadde ve sokaklarımızda üst yapı çalışmalarına hemen başlıyoruz. Hemşehrilerimize daha konforlu ulaşım sağlıyoruz” dedi.

KOCAELİ 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:25

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