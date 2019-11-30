Yılbaşına 1 ay kala Kandıra hindisine rağbet arttı

KOCAELİ´nin Kandıra ilçesinde yetiştirilen ve asıl adı `Amerikan Bronzu´ olan siyah hindilere yılbaşına 1 ay kala ilgi arttı. Nisan ayının başlarında yetiştirilmeye başlanan ve yılbaşına kadar kesilmeye hazır hale getirilen hindiler, 125 lira ile 250 lira arasında alıcı buluyor.

Kandıra´da çiftlik ve köylerdeki kümeslerde yetiştirilen ve asıl adı `Amerikan Bronzu´ olan siyah hindiler, yılbaşına kısa bir süre kala otel, restoran ve marketler tarafından yoğun ilgi görmeye başladı. Nisan ayının başlarında yetiştirilmeye başlanan ve yılbaşına kadar kesilmeye hazır hale getirilen hindiler, 125 lira ile 250 lira arasında alıcı buluyor. Yılbaşı sofralarının vazgeçilmez menüleri arasında bulunan hindilere en fazla talebin restoranlar ve otellerden geldiğini belirten hindi üreticisi Cavit Turan, yılbaşına kadar Kandıra´da satışa sunulan tüm hindilerin tükeneceğini tahmin ettiklerini söyledi.

'KÜÇÜK BİR ÇOCUĞA BAKAR GİBİ BAKMAK GEREKİYOR'

Hindi üretiminin oldukça zahmetli bir iş olduğunu ifade eden Turan, "Küçükken çok ilgi istiyor hindiler. Küçük bir çocuğa bakar gibi bakmak gerekiyor. Isısı çok önemli, yemekleri çok önemli. İlk 1 buçuk ay çok hassas oldukları için kümeslerde bakıyoruz daha sonra arpa yerlerine salıyoruz. Yaklaşık olarak 7 buçuk ay sonra kesilmeye hazır hale gelebiliyor, daha öncesinden de kesebilirsiniz ama 5 aylık bir hindi ile 7 buçuk aylık bir hindi arasında çok fazla lezzet farkı vardır. Erken kesilmiş hindiler lezzetsiz olur" dedi.

'SATIŞLARDAN MEMNUNUZ'

Siparişlerin yoğunlukla İstanbul´daki oteller ve restoranlardan geldiğini söyleyen Cavit Turan, "Yaklaşık olarak 2 bin civarında hindimiz vardı şu anda talep arttı ve satışlarımız hızlandı. Yaklaşık olarak 700 tane daha hindimiz var, yılbaşı yaklaşınca onlar da tükenecek. Sürekli bir yerlerden talep geliyor. Bizi telefonla arayarak `Bana hindi ayır´ diyenler oluyor. En çok İstanbul bölgesinden siparişler geliyor, oteller ve restoranlar yılbaşı için çok ilgi gösteriyor. Toptancılar buraya gelip, `Ben Antalya´ya götüreceğim, İzmir´e götüreceğim´ diyerek bizden sipariş alıyor. Şu anda satışlardan memnunuz" diye konuştu.

KİLOSU 30 LİRADAN SATILIYOR

Bütün hindinin 125 lira ile 200 lira arasında alıcı bulduğunu belirten Cavit Turan, şöyle konuştu:

"Dişilerin ağırlığı 4 ile 6 kilo arasında, erkek hindilerin ise 6 buçuk ile 10 kilo arasında değişiyor. Bu hindiler tamamen organik tamamen doğal ortamda büyüyorlar. Kendi çocuklarımızla, çobanlarımızla devamlı dışarıda bakıyoruz. Kilosunu ortalama 30 liradan satıyoruz. 125 lira ile 250 lira arasında değişiyor bir hindi. Şu anda elimizde yaklaşık olarak 700 tane hindi var. Yılbaşına kadar tamamen tükenmesini bekliyoruz."

KOCAELİ 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:26

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