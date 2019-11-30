Ulaşımpark çalışanları kan bağışında bulundu

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark’ın yöneticileri ile otobüs şoförleri, Türk Kızılayı’nın mobil kan bağışı aracında ihtiyaç sahipleri için kan bağışında bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ulaşımpark çalışanları Türk Kızılayı’na kan bağışında bulundu. Plaj yolu otobüs garajında gerçekleşen bağışta ilk kanı Ulaşımpark Genel Müdürü Salih Kumbar verdi. Kan bağışının öneminden bahseden Genel Müdür Kumbar, herkesin kan bağışı yapması gerektiğini ve kan bağışının insan sağlığına büyük faydaları olduğunu belirterek, “Kızılay’ı garajımıza davet ettik. Verilen kanların ihtiyaç sahiplerine nefes olmasını diliyoruz. Herkesi kan bağışı yapmaya davet ediyorum” dedi.

Türk Kızılay’ının mobil kan bağışı aracının Ulaşım Park garajına geldiğini gören sürücülerden kan bağışına büyük destek geldi. Toplamda 45 sürücü kan bağışında bulundu. Kanın tek kaynağının insan olduğu ve ihtiyaç duyulduğu takdirde verilen 45 kanın kullanılacak olmasından ötürü sürücüler de memnuniyetlerini dile getirdi.

KOCAELİ 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:26

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