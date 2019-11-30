Canlı yayında hem teknikleri konuştular, hem de ameliyat yaptılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Canlı yayında hem teknikleri konuştular, hem de ameliyat yaptılar

DHA

KOCAELİ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi´nde ameliyathaneden yapılan canlı yayın ile obezite ameliyatı gerçekleştirildi. Çalıştaya katılan doktorlar canlı olarak ameliyathane ile iletişim kurdu ve ameliyatı izlerken teknikleri tartışma şansı buldu.

KOCAELİ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi´nde ameliyathaneden yapılan canlı yayın ile obezite ameliyatı gerçekleştirildi. Çalıştaya katılan doktorlar canlı olarak ameliyathane ile iletişim kurdu ve ameliyatı izlerken teknikleri tartışma şansı buldu.
2. Bariatik Cerrahi Çalıştayı kapsamında, obezite ameliyatı teknikleri, ameliyat esnasında canlı yayın ile tartışıldı. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk´ün ev sahipliğinde gerçekleşen çalıştayın ilk bölümünde Rusya, İspanya, Belçika ve İngiltere´den canlı yayın ile bağlanan yabancı profesörler çeşitli sunumlar gerçekleştirdi. Çalıştayın öğleden sonraki ikinci bölümünde ise `Laparoskopik Sleeve Gastrektomi´ ve `Laparoskopik My Gastrik By-pass´ teknikleri kullanılarak iki ameliyat gerçekleştirildi. Op Dr. Fakı Akın ve Belçikalı Op. Dr. Thibault Sablon´un gerçekleştirdiği ameliyatlar esnasında, laparoskopik kameranın görüntüsü canlı olarak hastanenin konferans salonuna yansıtıldı. Konferans salonundaki profesörlerden oluşan katılımcı heyeti tarafından ameliyat teknikleri tartışılırken, aynı anda ameliyatı yürüten Op. Dr. Fakı Akın ve Op. Dr. Thibault Sablon da çeşitli yorumlar yaparak tartışmaya katıldı.
YURTDIŞINDAN UZMANLAR DA CANLI YAYIN İLE KATILDI
Obezite konusunun yurtdışındaki uzmanların da çalıştaya canlı yayın ile bağlanarak sunumlar yaptığını belirten Doç. Dr. Sertaç Ata Güler, "Bugün geçen yıl ilkini düzenlediğimiz Kocaeli Bariatrik Cerrahi Çalıştayımız´ın ikincisini gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl ilkini yaptığımız bu toplantı bölgemizde, özellikle obezite cerrahisi ve metabolik cerrahi açısından çok ilgi görmüştü. Bu sene bunun üzerine daha farklı bilgiler ve daha iyi konuşmacılar ekleyerek ikincisini yapmaya karar verdik. Bugün yaptığımız çalıştayımızın aslında bölgemiz açısından da farklı bir önemi var. Özellikle canlı bağlantı ile 4 ayrı ülkeye bağlanarak yurtdışındaki hocalarımızın da bize katılmasını sağladık. Bölgemizdeki obezite toplantıları arasında bu toplantı bu konuda bir ilk oldu. İngiltere, Belçika, İspanya ve Rusya´dan konularında hâkim çok değerli hocalarımız ile bağlantıya geçtik. Yaklaşık yarım saatlik bağlantılar ile kendi konularındaki sunumlarını bizlerle paylaştılar. Toplantının ikinci kısmında ise 2 adet canlı cerrahimiz olacak. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanemizin ameliyathanelerini kullanacağımız ve yine üniversitemizin en son teknoloji sistemiyle görüntünün toplantı salonuna aktarılması ile yaptığımız tüm ameliyatlar toplantı salonundan izlenecek. Salondaki moderatörlerimiz tarafından da bu toplantılar yönetilecek. Bu esnada ameliyatları yapan cerrahlara sorular sorulacak ve bunlara cevaplar verilecek. Bu ameliyatlar ile ilgili teknik açıklamalar yapılacak" dedi.
OBEZİTE KATEGORİSİNDEKİ HASTALARA YAPILIYOR
Canlı yayın esnasında cerrahi operasyonu gerçekleştirerek katılımcıların sorularını cevaplayan Op. Dr. Fakı Akın, "Kocaeli Bariatrik Cerrahi Çalıştayı´nın ikincisini düzenliyoruz. Geçen yıla oranla bu yıl yabancı hekim sayısında gerçekten büyük bir artış var. Bugünkü operasyonumuzda, RNA Gastrik Bypass operasyonu gerçekleştireceğiz. Aslında bu operasyon 1960´lı yıllardan beri yapılıyor. Şeker hastalığı çok olan, vücut kitle endeksi obezite kategorisinde olan hastalara çok iyi çözüm sunduğu için burada gelen misafirler ile deneyimlerimizi paylaşacağız. Canlı cerrahi yönteminin kendine göre zorlukları var ama çok iyi hazırlandık. Hastamızı da yakından takip ederek hazırladık. İyi geçeceğini umuyoruz. Bu operasyona katılmak üzere Belçika´dan Dr. Thibault Sablon geldi. Aynı zamanda kendisi ile Belçika´da birlikte eğitim görmüştük. Bugün operasyona kendisi de eşlik edecek" diye konuştu.

KOCAELİ

30 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:26
  • GÜNEŞ 07:56
  • ÖĞLE 12:54
  • İKİNDİ 15:19
  • AKŞAM 17:41
  • YATSI 19:06
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vatandaşlardan Başkan Büyükakın’a teşekkür
YEREL HABERLER Vatandaşlardan Başkan Büyükakın’a teşekkür
Ulaşımpark çalışanları kan bağışında bulundu
YEREL HABERLER Ulaşımpark çalışanları kan bağışında bulundu
Özel bireyler Çağrı Merkezi’ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Özel bireyler Çağrı Merkezi’ni ziyaret etti
Bağçeşme İtfaiye Müfrezesi yükseliyor
YEREL HABERLER Bağçeşme İtfaiye Müfrezesi yükseliyor
İzmit’te tehlike saçan metruk bina yıkıldı
YEREL HABERLER İzmit’te tehlike saçan metruk bina yıkıldı
Yılbaşına 1 ay kala Kandıra hindisine rağbet arttı
YEREL HABERLER Yılbaşına 1 ay kala Kandıra hindisine rağbet arttı
Halk otobüsüne binen sokak köpeği yolcuların maskotu oldu Halk otobüsünde sokak köpeği gören yolcular hem korktu hem de güldü Otobüse binen köpeği gören vatandaşlar böyle panik yaşadı
YEREL HABERLER Halk otobüsüne binen sokak köpeği yolcuların maskotu ...
Kocaelispor’un efsaneleri Efe için ter döktü
YEREL HABERLER Kocaelispor’un efsaneleri Efe için ter döktü
Evinde kenevir yetiştiren şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Evinde kenevir yetiştiren şahıs yakalandı
Körfez zabıtasından fırın ve kantinlerde inceleme
YEREL HABERLER Körfez zabıtasından fırın ve kantinlerde inceleme
Körfez’de budanan dallar tekrar doğaya kazandırılıyor
YEREL HABERLER Körfez’de budanan dallar tekrar doğaya kazandırılıyor
Başkan Hürriyet, Eskişehir’e çıkarma yaptı
YEREL HABERLER Başkan Hürriyet, Eskişehir’e çıkarma yaptı
Kartepe’ye bir ayda 6 bin ton asfalt serildi
YEREL HABERLER Kartepe’ye bir ayda 6 bin ton asfalt serildi
Körfezli emeklilerin ATM isteği yerine getirildi
YEREL HABERLER Körfezli emeklilerin ATM isteği yerine getirildi
Başkan Kocaman gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Kocaman gençlerle buluştu
İzmit Belediyesi öğrencilerin kullandığı o yola sahip çıktı
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi öğrencilerin kullandığı o yola sahip ...
Alevler arasında kalan muhabbet kuşunu kurtarmak isterken ölüyordu
YEREL HABERLER Alevler arasında kalan muhabbet kuşunu kurtarmak ...
Yanan evde kuşunu kurtarmak isterken hastanelik oldu
YEREL HABERLER Yanan evde kuşunu kurtarmak isterken hastanelik oldu
Kocaeli'de kaçak sigara operasyonu
YEREL HABERLER Kocaeli'de kaçak sigara operasyonu
Büyükşehir Belediyesi’nden ruhsat ve fiyat etiketi denetimi
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi’nden ruhsat ve fiyat etiketi ...
Dilovası’nda “Bilinçli aile, duyarlı gençlik” konferansı
YEREL HABERLER Dilovası’nda “Bilinçli aile, duyarlı gençlik” ...
Bu merkez, Kartepe’nin sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak
YEREL HABERLER Bu merkez, Kartepe’nin sosyal ihtiyaçlarını ...
Kocaeli’de kaçak çay ve sigara satan iş yerine operasyon: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Kocaeli’de kaçak çay ve sigara satan iş yerine ...
Gebze’de ağaçlara sonbahar bakımı
YEREL HABERLER Gebze’de ağaçlara sonbahar bakımı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X