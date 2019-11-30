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Canlı ayınla obezite ameliyatına bağlanıp, yöntemleri tartıştılar

İHA

Kocaeli’de düzenlenen bir çalıştayda, konferans salonundaki uzmanlar canlı yayınla obezite ameliyatına bağlanarak yöntemler üzerinde fikir alışverişinde bulundu.
Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde düzenlenen 2. Bariatik Cerrahi Çalıştayı’na katılan uzmanlar deneyimlerini canlı olarak bağlandıkları ameliyatla paylaştı. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk’ün ev sahipliğinde gerçekleşen çalıştayın ilk bölümünde Rusya, İspanya, Belçika ve İngiltere’den canlı yayın ile bağlanan yabancı profesörler çeşitli sunumlar gerçekleştirdi. Çalıştayın 2. bölümünde ise ‘Laparoskopik Sleeve Gastrektomi’ ve ‘Laparoskopik My Gastrik Bypass’ teknikleri kullanılarak iki ameliyat gerçekleştirildi. Op Dr. Fakı Akın ve Belçikalı, Op. Dr. Thibault Sablon tarafından yapılan ameliyatlar canlı olarak çalıştaya katılan uzmanlarla paylaştı. Konferans salonundan ameliyata bağlanan katılımcılar, kullanılan teknik ve yöntemlerle ilgili fikir alışverişinde bulundular.

“İlk defa canlı yayın ile 4 ülkeye bağlandık”
Yapılan çalışmayla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, çalıştayın yöntemlerin gelişimine katkı sağlayacağını belirterek, “Obezite çağımızın önemli problemlerinden bir tanesi. Bir salgın halinde yürüyor ve birçok hastalığa öncülük ediyor. Beslenme ve yaşam biçimlerimizdeki değişiklikler de bu obeziteyi körüklüyor. Obezite ile mücadele etmek için yaşam tarzı, beslenme tarzını değiştirmek ve egzersizler yapmak en iyi yolu. Ama herkes bunu yapamıyor. Bazı hastaların bunu aşması için cerrahi yönteme başvurması gerekebiliyor. Bugün burada, bu amaçla ekiplerimiz Ata Güler ve Turgay Şimşek hocalarımızın gayreti ile Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen deneyimli hocalarımızla ve yurt dışından misafirlerimizle bu çalıştayı düzenledik. İlk defa canlı yayın ile 4 ülkeye bağlandık. Oradan da uzman arkadaşlarımız kendi deneyimlerini paylaştılar. Burada arkadaşlarımıza yol göstermeyi hedefliyoruz” dedi.

“Hastalar 8 saat gibi sürede ayağa kalkıyorlar”
Çalıştayda ele alınan cerrahi yöntemler hakkında bilgiler aktaran Doç. Dr. Sertaç Ata Güler ise, “Obezite ameliyatları içerisinde günümüzde Türkiye ve dünyada en çok yapılan ameliyat türü olan tüp mide ameliyatı uygulanıyor. Bu ameliyat türünde midenin büyük bir kısmını özel yöntemlerle vücut dışına çıkartıp, midenin hacmini düşürüyoruz. Bunun için çok modern cihazlar gerçekleştiriyoruz. Bunun sununda hastalar 8 saat gibi sürede ayağa kalkıyorlar. 2 gün sonra da taburcu olarak normal yaşantılarına devam edebiliyorlar. 2. ameliyatımız ise şeker hastalığının tedavisi olarak bilinen Laparoskopil rny gastrik bypass cerrahisini uyguluyoruz. Bu ameliyat sonunda hastalar ünsilin kullanımlarını düşürüyorlar, bazen de bu tamamen sıfıra iniyor. Bu çalıştayımızın amacı da bu cerrahi yöntemlerle ilgilenen cerrahlara fikir vermek, tekniklerle alakalı bilgiler vermek. BU kişilere bir eğitim sağlamış olmayı hedefliyoruz. Bölgemizde ilk defa böyle bir ameliyat yaparak 4 ülkeyle iletişime geçtik. Oradaki hocalarımıza canlı olarak sorular soru canlı ameliyat görüntülerini paylaştık. Bölgemizde bu bir ilk. Bunun devamını da getirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

KOCAELİ

30 Kasım 2019 Cumartesi

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