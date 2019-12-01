Darıca’da Aralık ayı dolu dolu geçecek

Darıca Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında vatandaşlar çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlenme fırsatı buldu.

Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi Aralık ayı kültür sanat etkinlikleri takvimi yayınlandı. Genç yaşlı 7’den 70’e herkese hitap edecek programların yer aldığı etkinlikler Darıcalılara keyifli anlar yaşatacak. Birçok çocuk tiyatrosunun yanı sıra özellikle çocuklarda geri dönüşüm bilinci oluşturmak ve doğa sevgisi aşılamak amacıyla Aralık ayı boyunca öğrencilere yönelik “Doğa Kahramanları” adlı çocuk tiyatrosu sahnelenecek. Aralık ayı boyunca Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri saat 09.30 ve 11.30 saatleri arasında ilkokul öğrencilerine yönelik sahnelenecek tiyatro hem eğlendirecek hem de bilinçlendirecek.

Aralık ayında Kariyer Günleri’nin konuğu ise AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman olacak. Dilovası Belediye Başkanlığı da yapan AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, siyasi hayatı ve mesleki tecrübelerini Darıcalılarla paylaşacak. 06 Aralık Cuma günü saat 13.30’da başlayacak söyleşiye ilginin yoğun olması bekleniyor. Alternatif Tıp alanında çalışmalar yapan Dr. Mustafa Çiftçi, Mizaca Göre Beslenme hakkında bilgiler verecek. Darıcalılara sağlıklı beslenme konusunda faydalı bilgilerin aktarılacağı söyleşi 24 Aralık Salı günü saat 14.00’de başlayacak.

KOCAELİ 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:27

GÜNEŞ 07:57

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:41

YATSI 19:06

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