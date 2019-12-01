İzmit Belediyesi bilinçli üretim için çiftçilere eğitim veriyor

İzmit Belediyesi bilinçli üretimin sağlanması ama yer alan çiftçileri ziyaret etmeye ve eğitimlerine devam ediyor.

İzmit Belediyesi kırsal nüfusun kalkınması adına yeni projeler üzerinde çalışmaya devam ederken Kırsal Hizmetler Müdürlüğü eliyle belirli aralıklarla köylerde çiftçilerle bir araya geliyor ve eğitim programlarına ara vermeden devam ediyor. Çiftçi eğitimi programları kapsamında son olarak Kurtdere Mahallesi’nde İzmit Belediyesi Veteriner Hekimi Gökhan Kılıç tarafından hayvancılık üzerine eğitim verildi.

Çiftçilere ve hayvan sahiplerine “Buzağı Bakım ve Beslemesi” başlığı altında doğumun takibi, yeni doğan bakımı, buzağıların beslenme programı ve ağız sütünün önemi, sütten kesme zamanı ve yöntemi, geviş getiren hayvanların sindirim sistemi, buzağıların barınma ve bakım şartları, hastalıklardan korunma yolları ve sürü yönetimi konularında bilgiler verildi.

KOCAELİ 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:27

GÜNEŞ 07:57

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:41

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.