İzmit Belediyesi’nden asfalt seferberliği

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İzmit Belediyesi şehir merkezi ve köy yollarında asfalt çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri şehir merkezi ve köy ayrımız yapmaksızın vatandaşların güvenliğini ve konforunu sağlamak amacıyla bozuk yollardaki düzenleme çalışmalarını programlı olarak yapmaya devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Balören Mahallesi’nde 625 ton ve Kulmahmut Mahallesi’nde 450 ton stabilize malzeme serimi yapılarak vatandaşların kış ayında yaşayabileceği olumsuzluklara karşı önlem alındı.

Öte yandan, ekipler, Çayırköy Mahallesi Hacıoğlu Mevkiinde 380 ton pmt serimi ve 515 ton asfalt yama çalışmasını bitirirken, Kurtdere Mahallesi’nde 100 metre uzunluğunda yol açımı çalışması esnasında 50 ton hafriyat alımı, 125 ton stabilize malzeme serimi çalışmasını da tamamlayarak yolu vatandaşların kullanımına açtı.

KOCAELİ 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:27

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