Kocaeli’de 1 haftada 33 kişi gözaltına alındı

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Kocaeli’de narkotik timlerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 12’si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’de uyuşturucuya geçit vermeyen Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit, Kartepe, Kandıra, Gölcük, Başiskele ve Gebze’de ‘torbacı’ olarak da bilinen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi. 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslardan 14’ü hakkında madde kullanmaktan işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheli ise tutuklandı. 6 zanlının da işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

KOCAELİ 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:28

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