Atık Merkezi’nde çocuklara çevre eğitimi

Kocaeli Körfez Belediyesi, bünyesinde faaliyet gösteren atık getirme merkezinde çocukları ağırlayarak ‘çevre bilinci’ oluşturmayı sürdürüyor.

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce, okullar başta olmak üzere ilçenin her noktasında çevreye yönelik eğitimler verilmeye devam ederken, düzenlenen eğitimlerde, doğaya bırakılan çöplerin çevreye verdiği zarar, çevre kirliliğine karşı alınacak önlemler ve geri dönüşümün faydalarından bahsediliyor. Okullarda verilen eğitimler dışında, okullar da Atık Getirme Merkezi’ni ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceliyor. Atık Getirme Merkezi’nin son ziyaretçileri Yeniyalı Fahri Korutürk İlkokulu 3. Sınıf öğrencileri oldu. Çalışmaları yerinde inceleyen öğrencilere yapılan çalışmalar aktarıldı.

Körfez Belediyesi Çevre Teknikeri Ufuk Salih Kaya öğrencileri bilgilendirirken, atık pillerin, atık yağların ve ambalaj atıklarının evsel atıklardan ayrı toplanmadığı takdirde oluşturacağı olumsuzluklar hakkında bilgiler verdi

KOCAELİ 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:28

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