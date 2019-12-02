İzmit Belediyesi Engelliler Gününde engellilere umut olacak

İzmit Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler gününde gerçekleştireceği etkinlikle engelli vatandaşlara umut olacak.

Engellilerin sosyal hayatta ve iş hayatında daha fazla yer alabilmeleri için çalışmalarını büyük hassasiyetle sürdüren İzmit Belediyesi, bir etkinliğe daha imza atacak. 3 Aralık 2019 Salı saat 11.00’da İŞKUR işbirliği ile Yunus Emre Kültür Merkezi’nde (Dolphin) düzenlenecek olan “İş’te Engel Yok” programı ile iş arayan engelli vatandaşlarla, engelli istihdam edecek firmaları buluşturacak.

Engelliler gününde farkındalık oluşturmak ve engellilere istihdam sağlamak amacıyla düzenlenen program ile engelli istihdamı kontenjan açığı bulunan firma ve işyerlerinin İnsan Kaynakları yetkililerinin açtıkları stantlarda, iş arayan engellilerle birebir görüşmeleri sağlanacak.

KOCAELİ 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:28

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