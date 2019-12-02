Kocaeli’de vatandaşa ucuz ekmek ulaştırmak için ‘Halk Ekmek’ satışı başladı

Kocaeli’de vatandaşların daha ucuz ekmek alabilmesi amacı ile kurulan ‘Halk Ekmek’ büfelerinden 200 gramının 1 TL’den satışına başlanıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Fırıncılar Odası vatandaşların daha ucuz ekmek alabilmesini sağlamak amacı ile yeni bir proje hayata geçirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Fırıncılar Odası arasında imzalanan proje kapsamında hayata geçirilen ‘Halk Ekmek’ uygulamasının çalışmaları tamamlandı. Proje kapsamında pilot bölge olarak seçilen İzmit’te Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 ayrı noktaya koyulan ‘Halk Ekmek’ büfelerinde bugün itibariyle satışlar başladı. 280 gram ekmeğin fırınlardan 1,75 TL’ye satıldığı Kocaeli’de hayata geçirilen proje ile vatandaşlar daha ucuza ekmek alabilme imkanı buldu.

Bugün itibari ile satışların başladığı büfelerden ‘halk ekmek’in 200 gramı 1 TL'ye, 400 gramı ise 2 TL’ye satılıyor. Sabah 07.0009.00 öğlen 12.0014.00, akşam 17.0019.00 saatleri arasında satış yapan büfelerde, ekmeğin dışında hiçbir şey satılmayacak. Pazar ve resmi tatil günlerinde satışın olmayacağı büfelerde ‘Sıfır atık’ projesi çerçevesinde naylon poşet satışı olmayacak.

KOCAELİ 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:28

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