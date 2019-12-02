Mustafa Ağırman Peygamberimizin annelerini anlattı

Gebze Belediyesi kültürsanat etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Mustafa Ağırman “Peygamberimizin Hayatı, Anneleri” konulu konferansıyla Gebzelilerle buluştu.
Gebze Kültür Merkezinde gerçekleşen programa Gebzelilerden yoğun ilgi ve katlım gerçekleşti. Peygamber efendimizin anneleri hakkında Gebzelileri bilgilendiren Mustafa Ağırman, “Kadının bizim dinimizde ne kadar kıymetli olduğunu Peygamber Efendimizden anlayın. Bir Peygamber ki kızı odaya girdiğinde ayağa kalkıyor. Bunu görüp te hala kadına şiddet uygulanıyorsa dinimizin uygulanmasında bir sıkıntı var demektir” ifadelerini kullandı. Gebze Belediyesi kültürsanat etkinlikleri Engelliler günü özel konseriyle devam edecek. 3 Aralık Salı günü saat 19:30’da başlayacak olan GESMEK Türk Halk Müziği Konserine tüm Gebzeliler davetli.
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02 Aralık 2019 Pazartesi
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