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Başkan Büyükgöz özel çocukları unutmadı

İHA

3 Aralık Dünya Engeliler Günü münasebetiyle Gebze Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda düzenlenen programa katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "İnşallah ilerde Engelliler Gününe gerek kalmaz, temennimiz bu yönde" dedi.

Başkan Büyükgöz özel çocukları unutmadı

3 Aralık Dünya Engeliler Günü münasebetiyle Gebze Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda düzenlenen programa katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “İnşallah ilerde Engelliler Gününe gerek kalmaz, temennimiz bu yönde” dedi.
Gebze Özel Eğitim Uygulama Okulunda düzenlenen programa Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Milli Eğitim Müdürü, özel çocuklar ve aileleri katıldı.
Kutlamak yerine çözüm aramalıyız
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı selamlama konuşmasında, “Bu gün burada bir araya gelmemize vesile olan Dünya Engelliler Gününe inşallah ilerde gerek kalmaz. Bu gün burada bir derdi dertlenmek ve engelleri nasıl aşarız onu düşünmek için bir aradayız. Bu günü kutlamak yerine çözüm aramak zorundayız. Engelli birey oranı her geçen gün artıyor. Bunun önüne geçmek için bilinçli olmamız ve önlemler almamız lazım. Engelli çocuklarımızı da gözümüz gibi koruyup onları sevgimizle sarmalı topluma kazandırmalıyız” dedi.
Engelleri hep birlikte kaldıralım
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak , engellilerle ilgili Kocaeli’de ciddi bir kayıt çalışması yürütüldüğünü ifade ederek, ‘’Kocaeli bu arada pilot bölge seçildi ve Kocaeli’nden başlayarak tüm illerde bu işlemler yapılar engelli vatandaşlarımız kayıt altına alınmış olacak. Bunun için alilerin engelli bireyleri kayıt ettirmesi oldukça önemli. Unutmayalım ki sevinçler, mutluluklar paylaştıkça çoğalır, hüzün ve acılar paylaştıkça azalır. Ben gönlümüzdeki yaşantımızdaki tüm engellileri hep birlikte kaldıralım dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.
Okullarımız yeterli sayıda değil
Gebze Kaymakamı Mustafa Güler engelli çocuklarının eğitiminin çok önemli olduğunu belirterek, “Bu bir gerçek ve bunu görmezden gelemeyiz. Toplumumuzun yüzde on ikisi farklı engellere sahip. Özelliklede engelli çocuklarımızın eğitimleri bu anlamda çok önemli. Maalesef bu tür özel okullar yeterli değil. Bu çocuklarımızın eğitime ihtiyacı var. Bu çocuklar için özel alanlara ihtiyaç var. Çeşitli aktiviteleri rahatlıkla yapabilecekleri alanlar lazım. Toplumda maalesef bazen istemediğimiz olaylarda yaşanıyor. Empati yapılması gereken bir durum. Bu çocuklarımızın aileleri ne tatile nede bir baş sağlığına il dışına çıkmak isteseler çıkamıyorlar. Bu da bizim eksiğimiz maalesef. İnşallah bu eksiklikler ilerde giderilir” ifadelerini kullandı.
Özel çocuklardan özel gösteri
3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle düzenlenen programda özel çocuklar gösterilerini büyük bir heyecanla sahnede sergiledi. Çocuklar bu özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan protokol yelerine ayrı bir ilgi gösterirken kendilerine teşekkür etti.
Özel çocuklar sıfır atık için tasarladı
Programdan sonra protokol üyeleri özel çocukların resim sergisini gezdi. Daha sonra Gebze Belediyesi ve Yumrukaya Özel Eğitim Okulu işbirliğinde “Sıfır Atık Projesi” kapsamında Gebze Belediyesi tarafından tedarik edilen bez torbaların tasarımlarını özel çocuklar kendileri yaptı. Engelli bireylerin topluma kazandırılması ve katma değer sağlanması düşüncesiyle yapılan çalışmadan elde edilen gelirin tamamı okula bağışlandı.

KOCAELİ

03 Aralık 2019 Salı

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