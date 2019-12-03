Kocaeli´de 2 bin 400 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kocaeli´de 2 bin 400 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi

DHA

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, takibe alınarak durdurulan otomobilde yapılan aramada, 2 bin 400 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, takibe alınarak durdurulan otomobilde yapılan aramada, 2 bin 400 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün otomobili takibe aldı. Otomobil, TEM yolu Derince mevkisinde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, stepne içine gizlenmiş 2 bin 400 paket kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Otomobilde bulunan ve gözaltına alınan O.O., S.B. ve M.A. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu´ndan işlem yapıldı.

KOCAELİ

03 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:29
  • GÜNEŞ 07:59
  • ÖĞLE 12:55
  • İKİNDİ 15:19
  • AKŞAM 17:40
  • YATSI 19:05
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sokak hayvanları için tasarlanan yuvalar sergilendi
YEREL HABERLER Sokak hayvanları için tasarlanan yuvalar sergilendi
Terör propagandası operasyonunda 22 kişi adliyede
YEREL HABERLER Terör propagandası operasyonunda 22 kişi adliyede
HDP Kocaeli eş İl başkanı terör propagandası iddiasıyla gözaltına alındı Terör propagandası yaptığı iddia edilen HDP’li yöneticiler adliyede
YEREL HABERLER HDP Kocaeli eş İl başkanı terör propagandası ...
Gebze'de Fen İşlerinden hummalı çalışma
YEREL HABERLER Gebze'de Fen İşlerinden hummalı çalışma
Para bulamayınca yağları meyve ve sebzelerin üzerine döktü
YEREL HABERLER Para bulamayınca yağları meyve ve sebzelerin üzerine ...
Mobil ofis karavanı Kartepe’de
YEREL HABERLER Mobil ofis karavanı Kartepe’de
Dilovası’na altın madalya ile döndü
YEREL HABERLER Dilovası’na altın madalya ile döndü
Altın çocuklara coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Altın çocuklara coşkulu karşılama
Kocaeli'de 2 bin 400 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de 2 bin 400 paket elektronik sigara tütünü ...
Körfez'de sokak hayvanları için modern merkez
YEREL HABERLER Körfez'de sokak hayvanları için modern merkez
Ulaşımpark özel konukları misafir etti
YEREL HABERLER Ulaşımpark özel konukları misafir etti
İzmit Belediyesi’nden örnek proje İzmit’te “Evcil hayvan atık torbası ve kutusu” dönemi başladı
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi’nden örnek proje İzmit’te “Evcil ...
Başkan Büyükgöz özel çocukları unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz özel çocukları unutmadı
Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi Saniye saniye görüntülenen kazada hafif ticari araç sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki ...
Hafif ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı Kazada yaralanmadan kurtulan aracın sürücüsü alkollü çıktı
YEREL HABERLER Hafif ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ...
Fabrikanın çatısından düşen işçi öldü
YEREL HABERLER Fabrikanın çatısından düşen işçi öldü
Kümesin çatısından düşerek yaralandı
YEREL HABERLER Kümesin çatısından düşerek yaralandı
Sıcak havalar, sonbaharda hayvanat bahçesine ziyaretçi rekoru kırdırdı
YEREL HABERLER Sıcak havalar, sonbaharda hayvanat bahçesine ...
Kocaeli´de halk ekmek satışı başladı
YEREL HABERLER Kocaeli´de halk ekmek satışı başladı
Çocuklar antremanda veliler kan bağışında
YEREL HABERLER Çocuklar antremanda veliler kan bağışında
Mustafa Ağırman Peygamberimizin annelerini anlattı
YEREL HABERLER Mustafa Ağırman Peygamberimizin annelerini anlattı
İzmit’te nikah ve düğün salonları 1 TL
YEREL HABERLER İzmit’te nikah ve düğün salonları 1 TL
Mahalle Meclisinin son toplantısı Ulus’ta yapıldı
YEREL HABERLER Mahalle Meclisinin son toplantısı Ulus’ta yapıldı
Bu kez yaya, minibüse çarptı
YEREL HABERLER Bu kez yaya, minibüse çarptı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X