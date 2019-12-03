Kocaeli´de 2 bin 400 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi

Hem sağanak hem kar!

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KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, takibe alınarak durdurulan otomobilde yapılan aramada, 2 bin 400 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün otomobili takibe aldı. Otomobil, TEM yolu Derince mevkisinde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, stepne içine gizlenmiş 2 bin 400 paket kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Otomobilde bulunan ve gözaltına alınan O.O., S.B. ve M.A. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu´ndan işlem yapıldı.



KOCAELİ 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:29

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