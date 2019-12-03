Oto hırsızları polisten kaçamadı

KOCAELİ´de bir gecede 4 araç hırsızlığı yapan, 1 aracın da içindeki eşyaları çalan 4 kişi yakalandı.

Kocaeli´de, 30 Kasım gecesi 5 farklı ihbar ile 4 aracın çalınması, 1 aracın da içerisindeki eşyaların çalınması üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin kimliği tespit edilirken, hırsızlık suçundan birçok sabıka kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Hırsızlık suçundan 21 adet sabıka kaydı olan A.O. ile yine aynı suçtan 13 adet sabıka kaydı olan S.O. ve 31 adet sabıka kaydı olan B.D. düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı. Suç işlenmesine yardımcı olduğu belirlenen ve yine hırsızlıktan 24 sabıka kaydı bulunduğu tespit edilen H.O. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.



KOCAELİ 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:29

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