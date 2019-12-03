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TÜBİTAK'tan raf ömrü 3 aya çıkartılan yoğurt

DHA

KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde kurulu bulunan TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü tarafından raf ömrü 3 aya uzayan yoğurt üretildi. Yoğurt firmalarla anlaşma sağlandığı taktirde seri üretime geçilerek marketlerde satışa sunulacak.
TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü´nde Dr. Mehlika Borçaklı ve ekibi tarafından Anadolu´nun birçok köylerinden örnekler toplanarak yoğurt üretildi. Raf ömrü 3 aya çıkan yoğurt, denizaltı, savaş gemileri ve sivil ihtiyaçlarda kullanılabilecek. Aynı zamanda da firmalarla anlaşma sağlandığı taktirde seri üretime geçilerek marketlerin raflarında satışa sunulacak.
RAF ÖMRÜ 3 AY
Ürettikleri yoğurdun raf ömrünün 3 ay olduğunu söyleyen Mehlika Borçkalı, "Yoğurtlar starter kültür denen bakterilerle yapılıyor fakat bu bakteriler yurtdışından ithal edilmekte. Dolayısıyla biz de buradan hareketle, yerli starter kültürlerimizi geliştirmek için çalışmalara başladık. Anadolu´dan çeşitli yerlerden, köylerden, yaylalardan ithal kültürlerle üretilmemiş olan yoğurtlardan aldık ve onların içinden bakterileri ayırdık. Daha sonra onları saflaştırarak çeşitli testleri yaptık. Teknolojik özelliklerini belirledik ve içinden uygun olanları bularak starter kültürümüzü geliştirdik" dedi.
`KATKISIZ VE DOĞAL´
Yoğurdun katkısız olduğunu söyleyen Borçkalı, "Bu kültürler tamamıyla doğal ve yapılan yoğurtlarda da hiçbir katkı maddesi bulunmamakta. Üretilen bu yoğurtlar katkısız olmasına rağmen raf ömrü 3 ayı buluyor. Yani uygun soğutma koşullarında aynı ilk günkü lezzet 3 ay sonunda elde edilebiliyor."
ANLAŞMA SAĞLANIRSA MARKETLERDE SATILACAK
Seri üretime geçilince yoğurdun marketlerde de satılacağını ifade eden Borçkalı, "Bu yoğurdun seri üretimi için biz kültürleri vermeyi düşünüyoruz. Bu kültürlerden yoğurt üretilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bunu alabilecek yoğurt firmaları seri üretim yapabilir. Şu an için ilgilenen firmalar var ama henüz bir anlaşma yapılmadı. İlana çıktı ve bunun sonunda da anlaşma yapabilirsek, anlaşma yaptıktan sonra lisanslayarak sözleşmeyle verebileceğiz. Vatandaşlar bu yoğurtları anlaşma olması halinde firmaların satış yerlerinde bulabileceklerdir" dedi.
İZOLE YOĞURT
Borçkalı yoğurtta kullanılan bakteri kültüründen farklı olduğunu belirterek, "Bu buluş Anadolu'da doğal olarak üretilen yoğurtlardan izole edilmiş, tanımlanmış, karakterize edilmiş ve duyusal özelikleri ile geleneksel damak tadına uygun yoğurt sağlayan kültürlerden seçilmiş bakteriler ile raf ömrü en az 3 ay olan bir yoğurt üretimini konu almaktadır. Piyasada üretilen yoğurtlarda kullanılan bakteri kültürlerinin çoğunluğu genetik değişikliğe uğratılarak bir kez yoğurt yapımında kullanıldıktan sonra gelişmeyecek şekilde hazırlanıyor" diye konuştu.
EVDE YOĞURT
Ev hanımlarının yoğurdun bir kısmını derin dondurucuda beklettikten sonra yeniden sütte canlandırmalarını tavsiye eden Borçkalı, sözlerini şöyle noktaladı:
"Yoğurtlar 2 bakteriden oluşuyor, yoğurtta bu bakterilerin oranı çok önemli. Ev yoğurtlarında, bir yoğurdun bir kısmını saklayıp yeniden yoğurt yaptığınız zaman bu oran bozulabiliyor. Dolayısıyla her seferinde biz aynı oranlarda, aynı miktarda bakteri içeren starterleri vermek istiyoruz. Öbür türlü belki yoğurdun içinden bir kısmı ayrılıp derin dondurucularda bekletilebilir. Daha sonra çıkartılıp sütün içinde yeniden canlandırdıktan sonra yoğurt olarak kullanılabilir. Raf ömrü uzun olan yoğurtlarımız, uzun yolculuk gerektiren durumlarda soğutma koşullarını sağladıktan sonra güvenle kullanılabilir. İhracatta etkisi olabilir, kurumsal yerlerde tüketimi uygun olabilir. Savaş gemilerinde ve denizaltılarda uygun soğutma imkanları bulunduğu için orada yer de sınırlı oluyor ve dolayısıyla uzun süre depolayabilmek avantaj oluyor."

KOCAELİ

03 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:29
  • GÜNEŞ 07:59
  • ÖĞLE 12:55
  • İKİNDİ 15:19
  • AKŞAM 17:40
  • YATSI 19:05
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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