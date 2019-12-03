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Bilal Erdoğan: “Engelli vatandaşlarımızın olanakları her yıl artacak” Erdoğan, Kocaeli’de engelli ...

İHA

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen programa katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her geçen sene ülkemizdeki engellilerin imkanlarının, şartlarının, istihdam olanaklarının, eğitim olanaklarının arttığını göreceğiz" dedi.

Bilal Erdoğan: “Engelli vatandaşlarımızın olanakları her yıl artacak” Erdoğan, Kocaeli’de engelli basket takımının maçını izledi

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen programa katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her geçen sene ülkemizdeki engellilerin imkanlarının, şartlarının, istihdam olanaklarının, eğitim olanaklarının arttığını göreceğiz” dedi.
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde Çayırova Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla organize edilen program da engellilerden oluşan basketbol takımı gösteri maçı yaptı. Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen programa Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan vekili Yaşar Çakmak, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“Yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz”
Programda konuşma yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Engelli kardeşlerimizin meselelerini hatırlamak, başarılarının farkına varmak sadece bir günün sınırlarına hapsedilmeyecek kadar önemlidir. Bu anlamlı gün münasebetiyle oluşan hassasiyetin engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştıracak adımların atılmasına vesile olacağına inanıyoruz. Biz sadece insanları değil, toprağı, gökyüzünü, ağaçları ve hasılı dünyadaki tüm varlıkları Allah’ın bir lütfu olarak gören bir medeniyetin mensuplarıyız. Biz diğer özelliklerine, engeline bakmadan yaratılanı yaratandan ötürü seven bir geleneğin varisleriyiz” dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan vekili Yaşar Çakmak yaptığı konuşmada, “Vücudu sağlam ama maalesef kendi geride kalan nice insanlar için bu kadar ibret yeterli değil mi. Hepimize çok vazifeler düşüyor. Kimseyi ayırt etmeden şehrimizin, ülkemizin her nesnesine sahip olmak arzusuyla rabbim ömrümüzü bereketli kılsın” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanımız NATO’da ülkemizin menfaatlerini koruyor”
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, programda yaptığı konuşmada, “Cumhurbaşkanımız Londra’da NATO zirvesinde. Fransa’sı bir taraftan, Amerika’sı bir taraftan bunlarla Türkiye’mizin huzurunu, emniyetini sağlamak için, ülkemizin menfaatlerinin hukukunu korumak için çetin bir mücadele veriyor. Allah yardımcısı olsun. Öbür yandan Türkiye’de engelli vatandaşlarımızın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kavuştuğu imkanlar fevkalade. Fakat istediğimiz seviyede değil” dedi.

“Engelli vatandaşlarımızın şartlarının her yıl iyileşeceğini göreceğiz”
Engelli vatandaşların her geçen sene şartlarının iyileşeceğini söyleyen Erdoğan, “Benim nasılsa engelim yok diyerek engeli olan insanları görmezden gelmek, asıl engellilik budur. Kafasının içerisinde engelleri olanlar var. Dünyayı anlamaktan aciz olanlar var. İnsanları sevmekten aciz olanlar var. Asıl onlara acımak lazım. Bakanımız Zehra Hanım açıkladı. Aralık’ın son haftasında kamuda engellilerin istihdamının kurası çekilecekmiş. Bu bir müjde, hayırlı olsun. Engelli vatandaşlarımızın istihdamı onların emeğinin de bu ülkeye katkı sunmak için önemli hem de onların hayata katılmaları, onların kendilerini iyi hissetmeleri bu ülkenin her zaman hayrınadır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her geçen sene ülkemizdeki engellilerin imkanlarının, şartlarının, istihdam olanaklarının, eğitim olanaklarının arttığını göreceğiz. Her geçen sene şehircilik açısından engelli vatandaşlarımızın ulaşım imkanlarının daha iyi olduğunu göreceğiz. Allah’ın izniyle daha güçlü bir Türkiye olarak 21. Yüzyılda yürüyüşümüzü sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Gösteri maçının başlama atışını Erdoğan yaptı
Konuşmaların ardından engelliler tarafından oluşturulan iki basketbol takımı katılımcılar için gösteri maçı yaptı. Maçın başlama atışını Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi yaptı. Bir süre sporcuların müsabakasını takip eden Erdoğan salonda bulunan engellilerle de uzun süre sohbet etti.

KOCAELİ

03 Aralık 2019 Salı

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