Yakalanacağını anlayınca tabancayı başına dayayan şüpheli: Gelmeyin yoksa kafama sıkarım

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, hakkında çeşitli suçlardan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve gasp suçundan aranan E.E.'nin evine baskın yapıldı. Polisi gören E.E. tabancasını başına dayayarak, "Gelmeyin yoksa kafama sıkarım" dedi. Polisin 1 saatlik çabası sonucu ikna olan E.E., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Olay, akşam saatlerinde Gebze Barış Mahallesi´nde meydana geldi. Geçtiğimiz 26 Kasım'da yaşanan gasp olaylarını incelemeye alan polis, şüphelilerden birinin 17 farklı suçtan sabıka kaydı bulunan ve hakkında 'Yaralama ve kasten öldürme' suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan E.E. olduğunu belirledi. E.E.'nin kaldığı evi tespit eden polis, baskın yaptı. Evinin penceresinden polisi gören E.E., yakalanacağını anlayınca tabancasını başına dayayarak, "Gelmeyin yoksa kafama sıkarım" dedi. Olay yerine tedbir amaçlı özel harekat polisleri de sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmelerin ardından ikna olan E.E., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.E. cezaevine gönderildi.



KOCAELİ 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:29

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