HDP Kocaeli İl başkanın da arasında bulunduğu 15 kişi tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

HDP Kocaeli İl başkanın da arasında bulunduğu 15 kişi tutuklandı

İHA

Kocaeli’de düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan HDP Kocaeli eş il başkanı ve ilçe başkanlarının da aralarında olduğu 15 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, 26 Kasım tarihinde, Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör propagandası yaptığı iddia edilen şahısların yakalanması için HDP ilçe teşkilatlarına operasyon düzenledi. Sabah erken saatlerde Gebze, Darıca ve Dilovası’nda yapılan operasyonlarda HDP İl Başkanı L.A. ile partinin Darıca, Çayırova, Gebze örgütlerinin ilçe başkanları ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 10’u kadın 23 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Eski ve yeni parti üyelerinin de aralarında olduğu şüpheliler yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütün sözde flaması ve dokümanlar ele geçirildi.
Terör örgütü üyeliği ve terör örgütü propagandası yapma suçlarından gözaltına alınan şahıslar, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildiler. Adliyedeki işlemlerinin ardından hakim karışına çıkartılan şahıslardan HDP İl Başkanı L.A.’nın da aralarında bulunduğu 15 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KOCAELİ

04 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:30
  • GÜNEŞ 08:00
  • ÖĞLE 12:55
  • İKİNDİ 15:19
  • AKŞAM 17:40
  • YATSI 19:05
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

1 gecede 4 otomobil çalan hırsızlardan 1’i tutuklandı
YEREL HABERLER 1 gecede 4 otomobil çalan hırsızlardan 1’i tutuklandı
Kocaeli'de terör propagandası soruşturmasında 15 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de terör propagandası soruşturmasında 15 kişi ...
İnfaz koruma memuru uyuşturucu ile yakalandı
YEREL HABERLER İnfaz koruma memuru uyuşturucu ile yakalandı
Yakalanacağını anlayınca tabancayı başına dayayan şüpheli: Gelmeyin yoksa kafama sıkarım
YEREL HABERLER Yakalanacağını anlayınca tabancayı başına dayayan ...
Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde engellilerin imkanlarının arttığını göreceğiz
YEREL HABERLER Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ...
Önce "Gelmeyin yoksa kafama sıkarım" dedi, sonra teslim oldu 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs operasyonla gözaltına alındı
YEREL HABERLER Önce "Gelmeyin yoksa kafama sıkarım" dedi, sonra ...
Bilal Erdoğan: “Engelli vatandaşlarımızın olanakları her yıl artacak” Erdoğan, Kocaeli’de engelli basket takımının maçını izledi
YEREL HABERLER Bilal Erdoğan: “Engelli vatandaşlarımızın olanakları ...
TÜBİTAK'tan raf ömrü 3 aya çıkartılan yoğurt
YEREL HABERLER TÜBİTAK'tan raf ömrü 3 aya çıkartılan yoğurt
Özel çocuklar yarış pilotu olmanın heyecanını yaşadı
YEREL HABERLER Özel çocuklar yarış pilotu olmanın heyecanını yaşadı
Belediye başkanı farkındalık için görme engelli oldu
YEREL HABERLER Belediye başkanı farkındalık için görme engelli oldu
Başkan Söğüt Aşıklar Gecesine katıldı
YEREL HABERLER Başkan Söğüt Aşıklar Gecesine katıldı
Başkan Hürriyet, engelli vatandaşlarla işverenleri buluşturdu
YEREL HABERLER Başkan Hürriyet, engelli vatandaşlarla işverenleri ...
Güney Kore, gazileri teşekkür yemeğinde ağırladı
YEREL HABERLER Güney Kore, gazileri teşekkür yemeğinde ağırladı
Körfez’de ‘engelsiz’ şölen
YEREL HABERLER Körfez’de ‘engelsiz’ şölen
Yerli yatırımla 40 ülkeye boya ihracatı yapıyor
YEREL HABERLER Yerli yatırımla 40 ülkeye boya ihracatı yapıyor
Bir gecede 4 tane araba çalan hırsızlar yakalandı
YEREL HABERLER Bir gecede 4 tane araba çalan hırsızlar yakalandı
Güney Kore İstanbul Başkonsolosu Jang: “Türkiye ve Güney Kore arasındaki ilişkilerimiz güçlenecektir” Güney Kore İstanbul Başkonsolosluğu, Kore Savaşı gazilerini yemekte ağırladı
YEREL HABERLER Güney Kore İstanbul Başkonsolosu Jang: “Türkiye ve ...
Mezarlıklara periyodik bakım yapılıyor
YEREL HABERLER Mezarlıklara periyodik bakım yapılıyor
Darıca’da özel çocuklar unutulmadı Başkan Bıyık özel çocukları sevindirdi
YEREL HABERLER Darıca’da özel çocuklar unutulmadı Başkan Bıyık özel ...
İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısı ...
Dr. Kubilay “Sağlığınızdan değerli bir şey yok”
YEREL HABERLER Dr. Kubilay “Sağlığınızdan değerli bir şey yok”
Başkan Hürriyet’ten şampiyona ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Hürriyet’ten şampiyona ziyaret
Oto hırsızları polisten kaçamadı
YEREL HABERLER Oto hırsızları polisten kaçamadı
Sokak hayvanları için tasarlanan yuvalar sergilendi
YEREL HABERLER Sokak hayvanları için tasarlanan yuvalar sergilendi
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X