Körfez’e sağlık kompleksi ve Yaşlı Bakım Merkezi

Körfez Belediyesi’nin aralık ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Gündem maddelerinin tek tek gündeme alındığı toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğü’ne yapılacak yer tahsisi konuları da oy birliği ile kabul edildi. İlk olarak Fatih Mahallesi’ndeki mevcut sağlık ocağı 10 yıllığına İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis edildi. Daha sonra da yine 10 yıllığına Hacı Osman Mahallesi’ndeki mevcut sağlık ocağının tahsisi yapıldı. Başkan Söğüt, burada İl Sağlık Müdürlüğü’nün mevcut binayı yıkacağını ve yerine yeni bir bina yapacağını belirtti.

Sağlık yatırımları

Körfez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin mevcut yerinin de tahsisi konusunda oy birliği ile karar alındı. Başkan Şener Söğüt, “Burada İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından Sağlık Kompleksi inşaa edilecek. İçerisinde doğru beslenme ile ilgili diyetisyenler de olacak. Yatırım programına alındığı bilgisini aldık. İnşallah güzel bir proje olacak. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Mimar Sinan’a meydan

Bir diğer gündem maddesi ise Mimar Sinan Mahallesi’ndeki sağlık ocağının bulunduğu alandı. Başkan Şener Söğüt, mevcut alanda meydan yapılacağını, sağlık ocağı için de hemen caminin arka kısmında yer verildiğini belirtti. Meydanda sadece muhtarlık binası ve vatandaşların dinlenmesi adına kafeterya olacağını belirten Başkan Söğüt, bölgenin nefes alacağı bir alan olacak” dedi.

Güzel bir proje olacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün Körfez’de şubesinin bulunmadığını, vatandaşların işlemleri için Derince’ye gitmek zorunda kaldığını belirten Başkan Söğüt, “Mimar Sinan Mahallesi’nde sahil kısmında bir yer vereceğiz ve müdürlük çalışmaları buradan yürütülecek. Ayrıca müdürlük dışında hemen yanında Yaşlı Yaşam Merkezi olacak. Güzel bir proje olacak” ifadelerini kullandı.

Hereke’ye liman yapılmayacak

Gündem maddelerinin tek tek görüşüldüğü toplantıda, önergeler de görüşüldü. Toplantıda Vergi Dairesi Gayrimenkul Satış Komisyonu Üyeliğine de Mete Bilgin seçildi. Hereke bölgesinde yeni bir liman yapılıp yapılmayacağı konusunda gelen soruya da cevap veren Başkan Şener Söğüt, “Orada bir çalışma vardı, İl Müdürlüğü ile görüştük alanın tahsisini bize yapın dedik. Onlar da ihaleyi iptal ettiler. Mevcut yerde deniz eğitim faaliyetleri yapılıyor, bu devam edecek” dedi. Ocak ayı toplantısı 03 Ocak Perşembe günü saat 15.00’te yapılması kararlaştırıldı.

KOCAELİ 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:30

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