Kocaeli B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi K\u00fclt\u00fcr ve Turizm Dairesi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131\u2019na ba\u011fl\u0131 olarak hizmet veren SEKA K\u00e2\u011f\u0131t M\u00fczesi, 3 Aral\u0131k D\u00fcnya Engelliler G\u00fcn\u00fc\u2019nde anlaml\u0131 bir fark\u0131ndal\u0131k etkinli\u011fine ev sahipli\u011fi yapt\u0131. Etkinlikte engelli bireylerin ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 zorluklar haz\u0131rlanan parkurlarla deneyimlendi. Sa\u011fl\u0131kl\u0131 bireylerin engelli bireyleri anlamalar\u0131 ve fark\u0131ndal\u0131k olu\u015fturmak i\u00e7in ger\u00e7ekle\u015ftirilen etkinlik i\u00e7in 3 adet istasyon haz\u0131rland\u0131. \u0130stasyonlarda engeli olmayan vatanda\u015flar, engelli bireylerin ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 deneyimleme f\u0131rsat\u0131 buldu. Engelli bireylerin hangi \u015fartlarda ya\u015famlar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrd\u00fckleri ve g\u00fcnl\u00fck ya\u015famda hangi zorluklarla kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131klar\u0131 anlat\u0131lmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131ld\u0131. Her birey bir engelli aday\u0131d\u0131r \u201cHer Birey Bir Engelli Aday\u0131d\u0131r\u201d s\u00f6yleminden yola \u00e7\u0131k\u0131larak i\u00e7erik olu\u015fturulan etkinlikte, aktivitelere kat\u0131lan \u00e7ocuklar ger\u00e7ekle\u015ftirilen uygulaman\u0131n olduk\u00e7a etkileyici oldu\u011funu ifade etti. \u00c7ocuklar, etkinlik ile engelli bireylerin hangi \u015fartlar alt\u0131nda ya\u015famlar\u0131n\u0131 devam ettirmek zorunda olduklar\u0131n\u0131 \u00e7ok iyi anlad\u0131klar\u0131n\u0131 dile getirdi. 1 hafta boyunca ziyaret\u00e7ileri bekliyor K\u00e2\u011f\u0131t M\u00fczesi S\u00fcreli Sergi Salonu\u2019nda yer alan istasyonlar 8 Aral\u0131k tarihine kadar ziyaret\u00e7iler taraf\u0131ndan denenebilecek.