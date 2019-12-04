Dilovası Belediyesi 2019 yılı son meclisi gerçekleşti

Dilovası Belediyesi, 2019 yılı son meclis toplantısı Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir başkanlığında gerçekleşti.

Dilovası Belediye toplantı salonunda gerçekleşen Aralık ayı meclis toplantısı Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir öncülüğünde gerçekleşti. Meclis yoklamasının ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Şayir, “Çalışmalarımız aralıksız sürüyor. İlçemize güzel haberler vermeye çalışıyoruz. En son olarak Tren’lerin Diliskelesi ve Tavşancıl’da durması için yeni peronlar yapılacak. İnşallah 20 Mart’ta trenler bu istasyonlarda durarak Dilovası halkının ulaşım sorununa önemli katkı sağlayacaktır. İlçemize yeni Millet Parkları kazandırmak için Bakanlıklar düzeyinde görüşmelerimiz sürüyor. Toplum yararına ve istihdama yönelik önemli çalışmalarımız var. Malum Dilovası’nın sanayi bölgesi olması ve gelişimi noktasında yaşadığı sıkıntılardan dolayı bazı özel statülerin uygulanabileceği konusunda çalışmalarımız var. İnşallah yapacağımız görüşmeler olumlu geçtiği taktirde önemli çalışmalarımız da olacaktır. Biz dilovası için dertleniyoruz. Sürekli daha fazla ne yapabiliriz diye çalışıyoruz. İnşallah görüşmelerimizden çıkacak sonuçlar ile Dilovası kazanacaktır”dedi.

9 dündem maddesi görüşüldü

Gündeme dair konuşmasının ardından Başkan Şayir, gündemde yer alan 9 maddelik gündem maddelerini tek tek okutarak oyladı. Gündemde yer alan emeklisi gelenlerin sosyal denge ücretlerinin geçmişte alınan haklarının yeniden verilmesi maddesi oy birliği ile kabul edilirken, yine gündemde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Plan Proje Müdürlüğü’nün 2020 yılı hizmet tarifelerinin görüşülmesi maddeleri devletin değerlendireceği ve belirleyeceği rakamlara göre harçlara fiyat artışının yapılacağı oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca gündemin 4. Maddesinde yer alan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 2020 yılı hafriyat ücretlerinin yeniden belirlenmesi maddesi muhalefetin 2019 yılı tarifelerinin aynı kalması önerisi üzerine Başkan Şayir olumlu bakarak oylaması sonrası tarifede 2019 yılı rakamlarının aynı şekilde devam etmesi oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 5. Maddesinde yer alan Mimar Sinan Mahallesi’nde ki 175 ada 11 parselde yer alan alanın arsa takası karşılığında kamulaştırılarak yeni park alanı olarak kamulaştırılması oy birliği ile kabul edildi. Gündemde yer alan 6., 7. ve 8. Maddelerde yer alan gündem maddeleri komisyona havale edilirken, gündemin son maddesinde yer alan 2020 yılı Emlak ve Çevre Temizlik vergisi harçlarında ki artışlar bakanlık nezdinde yapılacak artışa göre yeniden görüşülerek oylanacak.

KOCAELİ 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:30

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