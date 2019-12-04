Evi yanan ailenin yardıma Büyükşehir koştu

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İzmit Cedit Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde kızıyla birlikte yaşadığı evde çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale gelen evin sahibi Leyla Açıkgöz aradığı yardımı Büyükşehir Belediyesinde buldu.

Büyükşehir harekete geçti

İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Şen Sokak’ta meydana gelen olayda 5 katlı apartmanın 2. katında bulunan Leyla Açıkgöz ve kızının yaşadığı evde yangın çıkmış olaya itfaiye ekipleri müdahale etmişti. Yangında kullanılamaz hale gelen ev için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

Ailenin mağduriyeti giderildi

Yangından bir gün sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yanan eve giderek hasar tespiti tuttu. Yangından sonra Hacı Aslan Mahallesi’nde kızıyla birlikte yeni eve çıkmak zorunda kalan Açıkgöz ailesi, ev eşyası temin etmekte zorlanıyordu. Evi yanan ve çok zor bir duruma düşen Leyla Açıkgöz’ün mağduriyeti giderildi.

Eşya yardımı yapıldı

Ev eşyaları konusunda aradığı yardımı bulmakta güçlük çeken Leyla Açıkgöz’ün yardımına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetişti. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri Leyla Açıkgöz’e ulaşarak kendisine 2 adet çekyat, çamaşır makinesi, buzdolabı, 2 adet halı, set üstü ocak ve gardırop yardımında bulundu.

KOCAELİ 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:30

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