İzmit Belediyesinden minik Emine Nur’a 5. yaş sürprizi

İzmit Belediyesi, düzenlediği sürpriz doğum günü ile minik Emine Nur’a duygu dolu anlar yaşattı.

Sosyal Belediyecilik anlayışını kentte yeniden hayata geçiren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ihtiyaç sahibi vatandaşların özel günlerinde de yanlarında olmaya devam ediyor. İzmit Belediyesi tarafından yapılan tespitler sonucu ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen vatandaşlara daha önce birçok kez sürpriz ziyaretler yapan Belediyenin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, bu kez 5 yaşına giren Emine Nur ve ailesi için anlamlı bir organizasyona imza attı.

Gözyaşlarını tutamadı

İzmit Belediye Binası’na davet edilen Emine Nur ve ailesi karşılaştıkları sürpriz kutlama karşısında gözyaşlarını tutamadı. 5. yaşını aldığı güzel hediyeler ve sürpriz organizasyonla kutlayan Emine Nur, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve tüm belediye personeline teşekkür etti.

KOCAELİ 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:30

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