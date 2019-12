Down sendromlu sporcuların dünya şampiyonluğu gururu

PORTEKİZ'de düzenlenen Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası´nda dünya şampiyonlukları ve gümüş madalya ile İzmit´e dönen sporcular, ailelerine büyük gurur yaşattı.

Portekiz´de düzenlenen Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası´na katılan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu sporcuları madalyalarla yurda döndü. T23 kategorisinde 81 kiloda altın madalya kazanan Talha Ahmet Erdem (24), T21 kategorisinde altın madalya kazanan Doğukan Coşar (23) ve T21 kategorisinde gümüş madalya kazanan Mehmet Can Topal (20), İzmit´e dönerken, ailelerine büyük sevinç yaşattı.

`DOĞUKAN İLE GURUR DUYUYORUM´

Doğukan Coşar´ın babası Mehmet Coşar, "Gururluyuz, mutluyuz. Çocuğumuzdan böyle bir başarı getirdiği için. Hem ülkemiz için hem de ilimiz için gurur duyuyoruz. Bu sevinçlerin en güzeli. Çok çalıştı. Hocası ve arkadaşlarıyla beraber haftanın 3 günü devamlı antrenman yaptı. Sürekli beraber gidip geldik, sporun peşini bırakmadık. Böyle bir başarıyı 3 sporcumuzdan da bekliyorduk çünkü sporcularımız çok iyi. Portekiz´de sporcularımızı gördükleri zaman `Türkler süper´ demişler ve korkmuşlar. Doğukan´ı antrenmanlarda gördükleri zaman şaşırmışlar. Harika bir duygu yaşıyorum" dedi.

'ÇOK ÇALIŞTI VE KARŞILIĞINI ALDI'

Talha Ahmet Erdem´in annesi Semiha Erdem oğlunun çok çalıştığını ve karşılığını aldığını söyleyerek, "Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Böyle bir başarı bekliyorduk, çünkü çok çalıştılar çok emek verdiler. Hocalarımızın çok emeği var, Ahmet de çok çalıştı, karşılığını da hep beraber aldık. Bu gururu sadece kendimiz üstlenmiyoruz, Türkiye ile beraber yaşıyoruz." diye konuştu.

'ÇALIŞMALARININ KARŞILIĞINI ALDILAR'

Mahmut Can Topal´ın babası Ferhat Topal ise şöyle konuştu:

"Çocuklarımızı kutluyoruz, hepsinin alnından öpüyorum. Çok çalıştılar, çalışmalarının karşılığını aldılar. Mehmet Can 4 maç yaptı hepsini kazandı, finalde ise altın puanla kaybetti. İnşallah Türkiye´de yapılacak olan olimpiyatlarda birinciliği getireceklerine inanıyorum. Çok gururluyuz."



KOCAELİ 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:30

GÜNEŞ 08:00

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:40

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.