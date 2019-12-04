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Dilovası’nda “Engelliler Günü” kutlandı

İHA

Dilovası Kaymakamlığı ve Dilovası Engelliler Derneği'nin ortaklaşa yaptığı ve Dilovası Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" programı Dilovası'nda gerçekleşti.

Dilovası’nda “Engelliler Günü” kutlandı

Dilovası Kaymakamlığı ve Dilovası Engelliler Derneği’nin ortaklaşa yaptığı ve Dilovası Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” programı Dilovası’nda gerçekleşti.
Dilovası Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Dilovası Engelliler Derneği, Dilovası Belediyesi ve Mehmet Zeki Obdan İlkokulu ortaklaşa düzenledikleri “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” farkındalık programı Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.
Programa Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkan Vekili Adem Çarıkçı, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Sinan Yaşar, İlçe Emniyet Müdürü Timur Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, Kurum Müdürleri, Belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Dilovası Engelli Aileleri ve Engelliler Derneği Başkanı Abdulsamet Elden, “Biz bu yola çıkarken, en büyük destekçimiz, gece gündüz demeden koşturarak engelli kardeşlerimizin dertlerine dermen olan fedakar ablamız Emine Türk Ablamızı bir kez daha rahmetle anıyoruz. Dilovası Engelliler Derneği olarak açıldığımız günden bu yana ilçemizde ki engellilerin yanı sıra Kocaeli’nde ve Türkiye’de ki engelli kardeşlerimiz için canla başla çalıştık. Kocaeli Engelli Dernekleri Federasyonu içerisinde en başarılı ilk 3 dernek arasında yer aldık. Dernek olarak engelli kardeşlerimizin istihdama kazandırılması için kurslar açmak istiyorduk. Bununla ilgili olarak bazı sıkıntılarımız oldu. Gerek kamu kurumları ve gerekse aileler nezdinde problemler yaşadık. Ancak hiçbir şey bizi yıldıramayacak, çocuğunun raporu ile son model arabaya binen ancak bizleri eleştirenler, çocuğunun engelli maaşıyla kahvede oyun oynayanlar, çay ocaklarında bizleri eleştirenler bizleri devre dışı bırakmak isteyenler oldu. Bunların hiç birine kulak asmıyoruz. Sizlere inat bizler daha çok çalışacak ve engelli kardeşlerimize daha çok sahip çıkacağız. Bize bu yolda destek veren Kaymakamımıza, belediye başkanımıza, meclis üyelerimize, AK Parti Dilovası İlçe Teşkilatına, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, işadamlarımız ve hayırsever vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.
Dilovası Belediye Başkan Vekili Adem Çarıkçı, “Böylesine özel bir günde özel kardeşlerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Engelli kardeşlerimizin topluma kazandırılması için gerek bireysel olarak gerekse kamu yöneticileri olarak her zaman onların yanlarında olmaya çalışıyoruz. Dilovası Engelliler Derneği Başkanımız Samet Elden ve ekibinin çalışmalarını yakından takip ediyor ve özverili çalışmalarından dolayı başkan ve yönetimine teşekkür ederek başarılar diliyorum” diye konuştu.
Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan ise yaptığı konuşmasında “Ülkemizde beş bucuk milyon engelli kardeşimiz var. Buda nüfusumuzun yüzde 6,9’una tekâmül ediyor. Bu kadar engelli kardeşimizin olduğu toplumda ne yazık ki engelli kardeşlerimize karşı biraz duyarsız bir toplumuz. En basit olarak engelli vatandaşlarımızın yürüyüş yollarına gerek esnaf gerek kamu kurumlarının diktiği direkler gerekse araçlarını park eden vatandaşları sıklıkla görebiliyoruz. Engellilerimize saygı duyalım. Ayrıca engelli kardeşlerimizin istihdamına yönelik çalışmalarımız çok ağır gidiyor. Kurumlar firmalar engelli kardeşlerimizin istihdamı konusunda sorunlar çıkartabiliyor. Performanslarının zayıf olacağını düşünerek çalıştırmak istemiyorlar. Ancak önceki gün televizyonlar da gördük engelli bir kardeşimiz ilçede ki 2 bin kişinin telefonunu hafızasında tutabildiğini gördük. İlçede ki tüm hastane, doktor ve eczanelerin telefonlarını hafızasında tutarak anında ulaşımı sağlayabildiğini gördük. Engelli kardeşlerimizin sportif alanlarında ki başarılarına hepimiz şahidiz. Demek ki engelli kardeşlerimizin de önemli başarılarının olduğunu görmezden gelemeyiz. Kamu yöneticileri olarak engelli kardeşlerimizin istihdamı konusunda daha çok çalışmalıyız” dedi.
Konuşmaların ardından Dilovası Engelliler Derneği’nin çalışmalarını gösteren slayt gösterisi sunuldu. Programda davetliler engelli sanatçılar Serhat Atasoy ve Yunus Gökoğlan’ın birbirinden güzel şarkıları ile coşarken, daha sonra zeybek gösterisi, şiir dinletisi, işaret dili ile şarkılar, çocuk oyunları gösterileri ve skeçler ile doyasıya eğlendiler.

KOCAELİ

04 Aralık 2019 Çarşamba

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