Gebze’de yılın son meclisi yapıldı

Gebze Belediyesi Aralık ayı olağan meclis oturumu, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yönetiminde yapıldı.

Aralık ayı meclis oturumu bir önceki aya ait karar özetlerinin oylanması ve yoklama ile başladı. Aralık ayı meclis oturumunda önerge ile gündeme dahil edilenle toplam 18 gündem maddesi görüşüldü.

Engellilere salonlar ücretsiz

Gündemin birinci maddesi olan Yapı Kayıt Belgesi alan 94 adet parselin satışına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu ve ortak önerge ile gündeme dahil edilen, engelli vatandaşların belediyeye ait nikah salonlarından ücretsiz olarak faydalanmalarına dair madde oy birliğiyle kabul edildi. Gebze Belediyesi Meclisi 2 Ocak Perşembe günü saat 16.00’da yapılacak.

KOCAELİ 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:30

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