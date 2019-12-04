Özel çocuklar 3 Aralık’ta doyasıya eğlendi

Kocaeli’de 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü’nde düzenlenen etkinliklerle doyasıya eğlenme fırsatı buldu.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü’nde çocukları çeşitli etkinliklerle buluşturdu. Özel Kocaeli Hastanesi’nin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar oyun parkurunda doyasıya eğlenme fırsatı buldu. Çocuklar, yapılan sihirbaz gösterisini de ilgi ile takip etti. Etkinlikler kapsamında özel çocukların ailelerine seminer verildi. Düzenlenen etkinlik sonunda çocuklar çok mutlu olduklarını ifade ederken, aileleri ise oluşturulan farkındalıktan dolayı teşekkür ettiler.

KOCAELİ 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:30

GÜNEŞ 08:00

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:40

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.