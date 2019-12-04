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Özel çocuklar 3 Aralık’ta doyasıya eğlendi

İHA

Özel çocuklar 3 Aralık’ta doyasıya eğlendi

Kocaeli’de 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü’nde düzenlenen etkinliklerle doyasıya eğlenme fırsatı buldu.
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü’nde çocukları çeşitli etkinliklerle buluşturdu. Özel Kocaeli Hastanesi’nin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar oyun parkurunda doyasıya eğlenme fırsatı buldu. Çocuklar, yapılan sihirbaz gösterisini de ilgi ile takip etti. Etkinlikler kapsamında özel çocukların ailelerine seminer verildi. Düzenlenen etkinlik sonunda çocuklar çok mutlu olduklarını ifade ederken, aileleri ise oluşturulan farkındalıktan dolayı teşekkür ettiler.

KOCAELİ

04 Aralık 2019 Çarşamba

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