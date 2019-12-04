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Dilovası´nda yeni tanklar yapılmak istenmesine tepki

DHA

KOCAELİ´nin Dilovası ilçesinde özel bir liman tarafından yaklaşık 45 milyon liraya yapılmak istenen 20 petrol türevi ve sıvı kimyasal madde depolama tankı projesine çevre dernekleri karşı çıktı. Dilovası Ekoloji ve Sağlık Derneği Başkanı İsmail Sami, tanklarının yapılmasını istemediklerini, Dilovası´nda şu ana kadar yapılan yüzlerce tankın ilçede ciddi tehlike oluşturduğunu söyledi.
Dilovası merkezinde kalan tek yeşil alan olan, bazı firmaların 2015 yılında buradaki ağaçları kesip petrol ve kimyasal tank kurmak istemeleri nedeniyle çevreciler tarafından o yıllarda `Yeşil Nöbeti´ başlatılan Adatepe mevkisinde yeniden özel bir liman işletmesi tarafından 20 adet petrol türevi ve sıvı kimyasal madde depolama tankı kurulmak istenmesi, çevre derneklerini harekete geçirdi. Yarın tanklarla ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısı yapılacak. Dilovası Ekoloji ve Sağlık Derneği Başkanı İsmail Sami, ÇED toplantısında bölgede yapılması planlanan tanklara karşı çıkacaklarını söyledi.
`DİLOVASI´NDAKİ SAĞLIK SORUNLARI ORTADA´
Dilovası ilçesinde sağlık sorunları ortadayken görmezden gelinmesine şaşırdığını söyleyen İsmail Sami, "Maalesef Dilovası´na kimyevi tank yapılması planlanıyor. Çok şaşırtıcı bir karar bu, çünkü 2006 yılında Meclis Araştırma Komisyonu´nun aldığı bir karar var ortada. 2006 Meclis Araştırma Komisyonu kararına göre Dilovası´na bir çivi dahi çakılamaz denilmişti. Bakıyorsunuz ki o yıldan sonra birçok sanayi kuruluşu bir sürü çalışma yaptı, tanklar kurulmaya başlandı. Burada bir çelişki var, çünkü o rapor varken buna imza atan bürokratları anlayamıyoruz. Dilovası´na bu kadar çalışma yapılmışken, sağlık sorunları ortadayken Dilovası´nı görmezden gelmelerine şaşırıyoruz. Devlet yetkililerinden buraya bir pozitif ayrımcılık yapmalarını ve ona göre bir şeyler yapmalarını istiyoruz" dedi.
`YÜZLERCE TANK VAR VE TEHLİKELİ OLMAYA BAŞLADI´
İlçeye yapılan yüzlerce tankın tehlike oluşturduğunu ifade eden Sami, "Buradaki alanların birçoğu istimlak edilmiş durumda, maalesef tekrar o alanlar yeniden kimyevi tanklarla doldurulmuş olacak. Adatepe dediğimiz o alanın bu kadar sanayinin içerisinde olan bir alanda, bir acil müdahale yeri olması gerekiyordu. Yaklaşık 3 yıl önce burada bir kimyevi tankında patlama meydana geldi ve ciddi bir endişe oluştu Dilovası halkında. Çünkü müdahalesi, kontrol altına alınması 5-6 saati buldu. Bir tankın patlamasında bile bu kadar hasar oldu. Dilovası´nda yüzlerce tank var, burası çok tehlikeli bir alan olmaya başladı ve burası Marmara´nın göbeğinde bulunan bir yer" diye konuştu.
`DİLOVASI´NA YENİ TANKLARIN YAPILMASINI İSTEMİYORUZ´
İlçede meydana gelebilecek tank patlamalarının ciddi hasar oluşturacağına dikkat çeken İsmail Sami, şöyle konuştu:
"Bu tarz durumların artık Dilovası´nda olmasını istemiyoruz. Daha fazla kimyevi tankın ve sanayinin burada bulunmasını istemiyoruz. Yanlış anlaşılmasın bizler, Dilovası olumlu ya da olumsuz sanayiye doyduğu için artık istemiyoruz. Yoksa kimsenin sanayiye ya da iş gücüne karşı olduğu bir durum yok. Dilovası sanayiye doydu. Bu saatten sonra Dilovası´na Meclis Araştırma Komisyonu´nun aldığı kararın uygulanmasını ve bir çivi dahi çakılmamasını istiyoruz. Bu tanklar, kimyevi depolama alanları. Yani burada oluşabilecek herhangi bir patlama ve yangında ciddi zararlar oluşacak. Adatepe´de 150 hanenin yaşadığı bir mahalle var. Orhangazi´ye ve birçok bölgeye de yakın bir yer. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi ve Dilovası kent merkezi birbiriyle iç içe. Sanayi bölgesinin içinden otoban geçiyor, E-5 geçiyor ve bu tanklar otobana 30 metre uzaklıkta. Bu yüzden oraya kimyevi tankların yapılması çok tehlikeli bir durum."

KOCAELİ

04 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:30
  • GÜNEŞ 08:00
  • ÖĞLE 12:55
  • İKİNDİ 15:19
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