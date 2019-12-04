Hıristiyanlığı kabul ettiği için babası tarafından öldürülen Santa Barbara, İzmit’te hapis tutulduğuna inanılan mahzende Patrik 1. Bartholomes’in duaları ile anıldı.

Hıristiyan olduğu için babası tarafından 17 yaşındayken kafası kılıçla kesilerek öldürülen Azize Santa Barbara, ölümünün bin 784. yıl dönümünde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde anıldı. Şehitler Korusu'nda bulunan Santa Barbara Kulesinin altındaki mahzende toplanan Hıristiyanlar, Ortodoksların ruhani lideri Patrik 1. Bartholomes’in duaları ile ayin yaptı. Kulenin içinde mum yakan Hıristiyanlar, Azize Barbara için dua etti.



“Azizlere özel ilgi gösteriyoruz”

Yapılan törenin ardından konuşan Patrik 1. Bartholomes, “Azizlere özel ilgi gösteriyoruz. Çünkü inanıyoruz ki azizler, ermişler yüce Allah’ın katına bizim dualarımızı götürüyorlar. Bizim temsilcilerimiz ve elçilerimiz oluyorlar. Onun için onlara müteşekkiriz ve her sene isim günlerini kutladığımız gün onlara hasret gösteriyoruz. Dualarımız daha kuvvetli oluyor. Bizim dualarımızı Allah’ın katına götürmelerini istiyoruz” dedi.

KOCAELİ 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:30

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