İZMEK kurslarına vatandaşlardan yoğun ilgi

İZMEK, 20192020 EğitimÖğretim dönemindeki eğitimlere İzmitlilerin yoğun ilgisiyle devam ediyor.

İzmit Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa yürütülen İzmit Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (İZMEK), 20192020 eğitim öğretim dönemine 15 Kasım tarihinde 100 branş ile merhaba demişti. İZMEK bu dönemki eğitimine, 50 kurs merkezi, 180 derslik ve 6604 kursiyerle başladı. 2019 2020 eğitim öğretim döneminde zamanını, ilgi alanına göre verimli ve üretken bir şekilde değerlendirmek isteyen kursiyerler; Bilişim Teknolojileri, El Sanatları ve Tasarım, Dil (Lisan), Müzik ve Gösteri Sanatları ve Kişisel Gelişim başlıkları adı altında toplam 100 branş bulunan İZMEK kursuna yoğun ilgi gösteriyor.

Derslik ve öğretmen sayısı arttırıldı

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı İZMEK kurslarının vatandaşların ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre meslek edindirme ve el becerisi kazandırmasının yanı sıra, kursiyerlere ev ekonomisi, sağlık, pratik, sosyokültürel alanlarda kurs ve seminerler de veriliyor. İZMEK güz dönemi kurslarına bu yıl çok büyük ilgi ve müracaat olması sebebi ile derslik ve öğretmen sayıları arttırılırken sertifikalarını alan kursiyerler hem kişisel gelişimlerine hem de aile bütçelerine katkı sağlamaya devam ediyor.

KOCAELİ 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:30

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