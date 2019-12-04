Körfez’de ‘halk ekmek’ 1 TL’ye satılacak

Körfez Belediyesi Halk Ekmek Tesisleri’nde üretilen ve 280 gramı 1,5 TL’den satılan halk ekmek, yarından itibaren 200 gram olarak 1 TL’ye satılacak.

Körfez Belediyesi, yarın itibari ile 200 gram ekmeği 1 TL’den satacak. Körfez belediyesi’nden yapılan açıklamada ‘halk ekmek’ tesislerinde üretilen ve 280 gramı 1,5 TL’den satılan halk ekmeğin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile tek tip fiyat uygulamasına geçilmesi ile birlikte 200 gram olarak 1 TL’den satılacağı belirtildi.

KOCAELİ 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:30

GÜNEŞ 08:00

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:40

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.