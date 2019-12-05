Karabük heyetinden Kocaeli TEKNOPARK’a ziyaret

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Cem Biçen ve beraberindeki heyet, Kocaeli Üniversitesi TEKNOPARK’ı ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Cem Biçen ve Karabük’te kurulan TEKNOKENT’in sanayi ortağı firmalarının yetkilileri, Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEKNOPARK)’ı ziyaret etti. Biçen ve beraberindeki heyet, ziyarette TEKNOPARK’ı gezerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Heyet TEKNOPARK’ta geliştirilen ürünler hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Heyet daha sonra TEKNOPARK yönetimi ile toplantıda bir araya geldi. Toplantıda yetkililer tarafından heyete çalışmalar hakkında bilgiler içeren bir sunum yapıldı. Ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

KOCAELİ 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:31

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