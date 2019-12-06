– İzmit Belediyesi ile İzmit Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün ortaklaşa yapmış olduğu “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi ile İzmit’te yüzme bilmeyen kalmayacak.

İzmit Belediyesi Spor Müdürlüğü ve İzmit Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ortak bir projeye imza attı. “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi 2 Aralık Pazartesi itibariyle Tepeköy Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı’nda bulunan İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda yüzme dersleri başladı. Proje kapsamında günde 200 öğrenciye ders verilirken haftada toplam 600 öğrenci projeden faydalanmış olacak. Alanında uzman kişiler tarafından verilen dersler Pazartesi, Çarşamba ve Perşembe günleri saat 09.00 ile 12.00 arasında ücretsiz olarak veriliyor.



KOCAELİ 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:31

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