Ormanya’da ziyaretlere bir günlük ara

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ormanya’da ziyaretlere bir günlük ara

İHA

Ormanya’da ziyaretlere bir günlük ara

– Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya, hayvanların refah seviyesinin arttırılması ve doğanın kendini yenileyebilmesi için Pazartesi günleri ziyaretçi girişine ara veriyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin prestij projelerinden olan ve 2 bin dönüm üzerine kurulan Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya, 16 Aralık 2019 Pazartesi günü itibari ile ziyaretçi girişine ara verecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, parkı bir gün kapalı tutarak burada yaşayan hayvanların detaylı bakımlarını gerçekleştirip, refah seviyelerini arttırmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra parkın ekolojik sürekliliğinin sağlanabilmesi için kapsamlı bakım çalışmaları yapılacak. Ekosistemin korunmasını ve doğanın dinlenerek kendini yenileyebilmesi için alınan karar doğrultusunda, Ormanya’ya Pazartesi günleri ziyaretçi girişi olmayacak.
Ziyaretçilerin kabul edilmeyeceği Pazartesi gününde hayvanların detaylı bakımları, tedavileri ve sağlık kontrolleri yapılacak. Çeşitli fauna ve flora’ya ev sahipliği yapan Ormanya, bu kararla birlikte alan içerisindeki zengin biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliğini sağlayacak. Artan ziyaretçi sayısı göz önünde bulundurularak alınan kararla orman ekosisteminin korunması ve yoğun ziyaretçi trafiği sebebi ile ormanda oluşabilecek tahribatlarında önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Ayrıca ziyaretçilerin yoğun olduğu mesire alanı gibi bölümlerde “Orman Rehabilitasyon Alanları” oluşturulacak ve bu bölümlerde orman bitki örtüsünün iyileşmesini sağlayan rehabilitasyon çalışmaları yapılacak. Alan içerisindeki peyzaj çalışmaları, havuzların temizliği, kuruyan ağaç ve dalların budanması, çimlerin biçilmesi ve alt yapı çalışmaları gibi iş makinaları ile yapılacak işlerin pazartesi günleri yapılıp, hizmet kalitesinin arttırılması planlanıyor.
Altı ana bölümden oluşan Ormanya, Karavan ve Çadır Kamp Alanını ve Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezini bu uygulamanın dışında tutuyor. Doğaseverlerin uğrak mekanlarından biri olan kamp alanına 7 gün 24 saat giriş yapmak mümkün olacak ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaralı ve hasta yaban hayvanlarının tedavi ve bakım süreçleri devam edecek.
Ziyaretlerine bir günlük ara verecek olan Ormanya, bu süreç içerisinde kişi ve kurumların mağduriyet yaşamasına izin vermeyecek. Tur Firmaları, Acenteler, STK’lar ve Okullara tüm bilgilendirmeler yapılarak ziyaretlerde sorun yaşanmaması amaçlanıyor.

KOCAELİ

06 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:31
  • GÜNEŞ 08:02
  • ÖĞLE 12:56
  • İKİNDİ 15:19
  • AKŞAM 17:40
  • YATSI 19:05
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İzmit’te yüzme bilmeyen kalmayacak
YEREL HABERLER İzmit’te yüzme bilmeyen kalmayacak
Büyükşehir otobüsleri kışa hazır
YEREL HABERLER Büyükşehir otobüsleri kışa hazır
İzmit Belediyesi’nden kent geneline çevre düzenlemesi
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi’nden kent geneline çevre düzenlemesi
Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ operasyon: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ operasyon: 11 gözaltı
FETÖ’den gözaltına alınan 2 eski TÜBİTAK çalışanı tutuklandı
YEREL HABERLER FETÖ’den gözaltına alınan 2 eski TÜBİTAK çalışanı ...
5 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
YEREL HABERLER 5 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
Karabük heyetinden Kocaeli TEKNOPARK’a ziyaret
YEREL HABERLER Karabük heyetinden Kocaeli TEKNOPARK’a ziyaret
Başkan Söğüt’ten Kocaelispor’a motivasyon ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Söğüt’ten Kocaelispor’a motivasyon ziyareti
Milletvekili Yaman, Darıcalılar’la buluşacak
YEREL HABERLER Milletvekili Yaman, Darıcalılar’la buluşacak
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilince bayıldı
YEREL HABERLER Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilince ...
İzmit’te yaşayan 114 Kıbrıs gazisine madalyası tevcih edildi
YEREL HABERLER İzmit’te yaşayan 114 Kıbrıs gazisine madalyası tevcih ...
Körfez’de yollara ‘kış’ bakımı
YEREL HABERLER Körfez’de yollara ‘kış’ bakımı
Şehit Polis Serdar Gökbayrak Üst Geçidi tekrar hizmete açıldı
YEREL HABERLER Şehit Polis Serdar Gökbayrak Üst Geçidi tekrar ...
Çobanını öldürdüğü iddia edilen şahıstan kan donduran mektup: “Senin canına karşılık bir ceza kesiyorum”
YEREL HABERLER Çobanını öldürdüğü iddia edilen şahıstan kan donduran ...
FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanması soruşturmasında 9 kişi adliyede
YEREL HABERLER FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanması soruşturmasında 9 kişi ...
Engelli şahsı 30 kez bıçaklayarak öldüren zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis “Pişmanım” diyen katil zanlısı cezayı duyunca baygınlık geçirdi
YEREL HABERLER Engelli şahsı 30 kez bıçaklayarak öldüren zanlıya ...
Eski TÜBİTAK çalışanı 8 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Eski TÜBİTAK çalışanı 8 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk ...
FETÖ’ye ait 10 çuval kitap ele geçirildi
YEREL HABERLER FETÖ’ye ait 10 çuval kitap ele geçirildi
Dilovası'nda kimyasal tankların yapılmak istenmesine tepki
YEREL HABERLER Dilovası'nda kimyasal tankların yapılmak istenmesine ...
Çocuk tiyatroları 41 Burda’da devam ediyor
YEREL HABERLER Çocuk tiyatroları 41 Burda’da devam ediyor
Çekçekçilere yönelik denetimler sürüyor
YEREL HABERLER Çekçekçilere yönelik denetimler sürüyor
Başkan Büyükakın, asılsız haberlere yüklendi
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın, asılsız haberlere yüklendi
İki kayak merkezinin zirvesi tek karede buluştu Kartepe zirvesinden Uludağ zirvesine fotoğraf karesi ile selam
YEREL HABERLER İki kayak merkezinin zirvesi tek karede ...
Fatih’in otağı millet bahçesi olacak Fatih Sultan Mehmet’in vefat ettiği Hünkar Çayırı belediyeye devredildi
YEREL HABERLER Fatih’in otağı millet bahçesi olacak Fatih Sultan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X