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Down sendromlu Coşar Kartepe’nin gururu oldu

İHA

– Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Portekiz'de düzenlenen Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor sporcusu Doğukan Coşar'ı misafir etti.

Down sendromlu Coşar Kartepe’nin gururu oldu

– Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Portekiz'de düzenlenen Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor sporcusu Doğukan Coşar’ı misafir etti.
Portekiz'de düzenlenen Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'na katılan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu sporcuları madalyalarla yurda döndü. T21 kategorisinde altın madalya kazanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor sporcusu Kartepeli Doğukan Coşar (23) babası Mehmet Coşar ile birlikte Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ı ziyaret etti. Ziyarette Belediye Başkanı Kocaman, “Dünya Judo Şampiyonu Kartepemiz’in gururu Doğukan Coşar kardeşimi gönülden tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum” dedi.
Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Dünya Judo Şampiyonu Coşar, Belediye Başkanı Kocaman’a madalyasını taktı. Ziyarette Doğukan Coşar'ın babası Mehmet Coşar, "On sporcu ile gidilen şampiyona da T23 kategorisinde 81 kiloda Talha Ahmet Erdem (24), T21 kategorisinde Doğukan Coşar (23) altın madalya kazandı. T21 kategorisinde Mehmet Can Topal (20) gümüş madalya kazandı. Çocuğumuz böyle bir başarı getirdiği için gururlu ve mutluyuz. Portekiz'de sporcularımızı gördükleri zaman 'Türkler süper' demişler ve korkmuşlar. Doğukan'ı antrenmanlarda gördükleri zaman şaşırmışlar. Harika bir duygu yaşadık ve yaşattık" dedi.
Her zaman sporculara destek verdiklerini belirten Başkan Kocaman, “Özellikle Down Sendromlu sporcularımızın başarısı bizleri gururlandırmaktadır. Kartepemiz sporcu bakımından çok zengin bir potansiyeli vardır. Sporcularımızın başarıları ilçemizi gururlandırmasının yanı sıra tanıtımına da büyük katkı vermektedir. Kartepe Acısu Mahallesi’nde ikamet eden Doğukan Coşar’ı tebrik ediyorum, bundan sonra ki hayatında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

KOCAELİ

06 Aralık 2019 Cuma

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