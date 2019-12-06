Piste çıkan ambulanslar, yarış arabalarına taş çıkarttı Ambulans sürücülerinin yarış pistindeki mücadelesi nefes kesti

Kocaeli’de 112 Acil Sağlık ekiplerinin motivasyonlarını arttırmak amacı ile düzenlenen yarışlarda piste çıkan ambulanslar, kıyasıya yarıştı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan Körfez Yarış Pisti’nde ambulanslar nefes kesti. Kocaeli İl sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Haftası’nda ambulans sürücülerinin motivasyonunu arttırmak, yaşadıkları stresten uzaklaşmalarını sağlamak amacı ile yarış düzenlendi. Hastalara dikkatli bir şekilde en hızlı şekilde ulaşılmasının amaçlandığı yarışlarda 20 ambulans sürücüsü kıyasıya mücadele etti. Yarış pistine çıkan ambulans sürücüler, çeşitli engelleri geçip, yol kenarında bulunan sedyeyi alarak bitiş noktasına en hızlı şekilde varmaya çalıştı. Renkli görüntülere sahne olan yarışlarda en hızlı ve dikkatli şekilde yarışları tamamlayacak olan 3 ambulans sürücüsü Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ödüllendirilecek.



“Yaşadığımız problemleri bu tür etkinliklerle çözmeye çalışıyoruz”

Yarışlara katılarak motivasyon kazandıklarını söyleyen ambulans sürücüsü İsmail Okar, “Kocaeli bölgesinde trafik ile ilgili problemlerimiz var. İl Sağlık Müdürlüğü bu aşamada bizlerin daha rahat çalışabilmesi ve teknik alanda becerilerimizin geliştirilmesi amacı ile bu etkinliği düzenledi. Burada biz becerilerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Sahada birçok vaka ile karşılaşmaktayız. Yayaların bir anda yola atlaması, araçların ambulansa yol vermemesi gibi problemlerimiz var. Bu problemleri de yaptığımız bu tür etkinliklerle çözmeye çalışıyoruz” dedi.



“Bu yarışta sağlık personellerimizin motivasyonu artıyor”

Yarış hakkında bilgiler veren Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney ise, “Bu tip etkinlikler çok önemli. Biliyorsunuz ki 112 Acil sağlık ekiplerimiz sahada bir takım problemler yaşıyorlar. Çünkü trafikte hastalara ulaşmakta zorluklar çekiyorlar. Bununla ilgili yapılan bu tip çalışmalar ile farkındalık düzeyleri arttırılmış oluyor. Şu anda ilimizde yaklaşık 45 istasyonumuzla 650 personelle hastalara ulaşmaktayız. Bugün bu kapsamda da yarış pistindeyiz. Etkinlik kapsamında farklı kuruluşlarda görev yapan 20 sürücümüz yarışmaya katıldı. Yarışmada en hızlı giden değil, ambulansların kurallara uyarak en hızlı şekilde vakaya ulaşması hedefleniyor. Bu yarışta da sağlık personellerimizin motivasyonu artıyor. Bugün de en iyi 3 ambulans sürücümüzü seçmiş olacağız” diye konuştu.

KOCAELİ 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:31

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