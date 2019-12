Ambulans şoförleri yarış pistinde hünerlerini sergiledi

-KOCAELİ´de görevli ambulans şoförleri, Körfez Yarış Pisti´nde düzenlenen `ASTE All Star´ yarışmasına katıldı. Sürücüler, çeşitli parkurlarda yarışarak en iyi puanı almaya çalıştı.

Kocaeli´de, çeşitli kamu kurumlarında görevli ambulans şoförleri, her yıl düzenlenen 'Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi All Star Ambulans Şoförü Yarışları´nda hünerlerini sergiledi. Körfez ilçesinde bulunan TOSFED Körfez Yarış Pisti´nde düzenlenen yarışlarda ambulans şoförleri, sedye değişimi ve slalom gibi çeşitli parkurlarda en iyi süreyi alarak birinci olmak için ter döktü. Ambulans şoförlerinin trafikte yaşadığı sıkıntıların en aza indirilmesi ve sürücülerin bu sorunlarla en kolay şekilde başa çıkabilmeleri için pratiklerinin artırılması amacıyla düzenlenen yarışmada, 20 ambulans sürücüsü dereceye girmek için yarıştı.

Acil sağlık personelinin motivasyonu ve trafikteki sıkıntıların en aza indirilmesi konularında bu tip etkinliklerin çok önemli olduğunu söyleyen Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, "Sahada 112 araçlarımız, ambulanslarımız çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Çünkü trafikte hastalara ve yaralılara ulaşmakta zorluklar yaşıyorlar. Bununla ilgili, bu tip çalışmalar yapılarak halkımızın farkındalık düzeyi arttırılmış oluyor. Şu anda Kocaeli´de yaklaşık 45 acil sağlık istasyonu, 70 ambulans ve 650 personel ile halkımıza 7 gün 24 saat hizmet etmekteyiz. Bugün de Sağlık Bakanlığımızın farkındalık çalışmaları kapsamında Körfez Yarış Pisti´ndeyiz. Burada değişik kamu kurumlarında ambulans şoförü olarak görev yapmakta olan 20 şoförümüz arasında yarışma yapılıyor. Bu yarışmada amacımız en hızlı giden şoförü değil, bir takım özel sürüş tekniklerinin uygulandığı ve ambulansların kurallara ve nizamlara en uygun şekilde, en kısa zamanda varış yerine ulaşmasını sağlayan şoförü bulmak. Bu yarış ile aynı zamanda sağlık personellerimizin motivasyonu artıyor. Her sene bu yarışa 1 yıl boyunca hazırlanıyorlar. Ciddi çalışmalar yapıyorlar. İnşallah bugün de en iyi 3 ambulans şoförümüzü seçmiş olacağız" dedi.

'BECERİLERİMİZİ GELİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Sürüş becerilerinin geliştirilmesi için bu yarışmaların önemli olduğunu söyleyen ambulans şoförü İsmail Okar ise, "Kocaeli bölgesinde çok yoğun trafik ile ilgili ciddi sıkıntılarımız var. İl sağlık müdürlüğümüz bu aşamada daha rahat çalışabilmemiz ve teknik anlamda da becerilerimizi geliştirebilmemiz için bir ASTE yarışı organize etti.Tabii ki sahada da birçok vaka ile karşılaşıyoruz. Yayaların bizden yol istemesi, araçların aniden önümüze fırlaması, ambulansa yol verilmemesi gibi birtakım sıkıntılarımız var. Bunları da çeşitli etkinlikler ile bir şekilde çözmeye çalışıyoruz. Buradaki etkinlik, bizim acil durumlarda daha etkin araç kullanabilmemiz için tasarlanmış bir etkinlik" diye konuştu.



KOCAELİ 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:31

GÜNEŞ 08:02

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:40

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.